【無與輪比@iM網欄】造車新勢力 國內11月賣幾多車？

內地的車廠陸續公布11月數據，當中「造車新勢力」是市場焦點之一。香港人比較熟悉的「造車新勢力」肯定是有在香港上市的理想、蔚來、小鵬，以至吉利旗下的極氪。可由於這些品牌均無在香港發售，很多人聽也沒聽過。然而中國始終是全球最重要的汽車市場之一，新能源汽車未來亦是大勢所趨，作為車迷，我們總要對這些品牌有點概念。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

2021年，除了比亞迪、Tesla之外，內地最暢銷的新能源車「新勢力」品牌依次為小鵬、理想、蔚來，亦即是市場人士所說的「蔚小理」，三家車廠全年銷量均逾9萬輛。而來到2022年尾，排行榜似乎有所「執位」，排首位的是「哪吒」，11月單月銷量15,072輛，其次為理想、蔚來以及極氪，幾家車廠11月銷量均逾1萬。

哪吒相對蔚小理自然更加陌生，公司主打中低端產品，車價十多萬元人民幣左右，公司早前發布浩智超算、浩智電驅、浩智增程三大技術品牌，並推出三款技術產品，包括智能汽車中央超算平台、800V SiC高性能電驅系統、高效三合一增程器，致力令品牌在云云對手中樹立特色。

另一個值得留意的是理想，過往理想只有一款混能SUV，名為理想ONE，可如今已有六個車型，單月銷量逾15000輛。其定位相對較高，最貴的L9售價近46萬元人民幣，其形象亦都相當鮮明，就是中價Full Size SUV。而蔚來一向主打「換電」，有別於快速充電，蔚來的構想是透過電站，可在短時間之內為車輛是供能源，蔚來亦是單價較高的車廠，均價逾30萬元，而公司早前已在39個長三角城市建立42座充電站，可見「換電」不是一個單純噱頭。蔚來單月銷量逾14,100輛，市場似乎相當受落。

單月銷量逾萬輛的，尚有吉利旗下的極氪，11月銷量為11,011輛。這四家車廠，似乎已漸漸技術性擊倒其他車廠。銷量反映的是市場的接受程度，而交付量就是車廠應對供應鏈障礙的能力，隨著內地抗疫措施逐步開放，內地車廠間的競爭亦肯定會愈來愈激烈，值得持續留意。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此。

作者_陳政深簡介： 財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比@陳政深的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！