  • 21°C
香港時間 : 20221204日 (週日) 09:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無與輪比@iM網欄】造車新勢力 國內11月賣幾多車？

名人薈萃 09:07 2022/12/04

分享：

分享：

內地的車廠陸續公布11月數據，當中「造車新勢力」是市場焦點之一。香港人比較熟悉的「造車新勢力」肯定是有在香港上市的理想、蔚來、小鵬，以至吉利旗下的極氪。可由於這些品牌均無在香港發售，很多人聽也沒聽過。然而中國始終是全球最重要的汽車市場之一，新能源汽車未來亦是大勢所趨，作為車迷，我們總要對這些品牌有點概念。

同場加映：【青姐話】波幅見好收  後患在裂口

2021年，除了比亞迪、Tesla之外，內地最暢銷的新能源車「新勢力」品牌依次為小鵬、理想、蔚來，亦即是市場人士所說的「蔚小理」，三家車廠全年銷量均逾9萬輛。而來到2022年尾，排行榜似乎有所「執位」，排首位的是「哪吒」，11月單月銷量15,072輛，其次為理想、蔚來以及極氪，幾家車廠11月銷量均逾1萬。

哪吒相對蔚小理自然更加陌生，公司主打中低端產品，車價十多萬元人民幣左右，公司早前發布浩智超算、浩智電驅、浩智增程三大技術品牌，並推出三款技術產品，包括智能汽車中央超算平台、800V SiC高性能電驅系統、高效三合一增程器，致力令品牌在云云對手中樹立特色。

另一個值得留意的是理想，過往理想只有一款混能SUV，名為理想ONE，可如今已有六個車型，單月銷量逾15000輛。其定位相對較高，最貴的L9售價近46萬元人民幣，其形象亦都相當鮮明，就是中價Full Size SUV。而蔚來一向主打「換電」，有別於快速充電，蔚來的構想是透過電站，可在短時間之內為車輛是供能源，蔚來亦是單價較高的車廠，均價逾30萬元，而公司早前已在39個長三角城市建立42座充電站，可見「換電」不是一個單純噱頭。蔚來單月銷量逾14,100輛，市場似乎相當受落。

單月銷量逾萬輛的，尚有吉利旗下的極氪，11月銷量為11,011輛。這四家車廠，似乎已漸漸技術性擊倒其他車廠。銷量反映的是市場的接受程度，而交付量就是車廠應對供應鏈障礙的能力，隨著內地抗疫措施逐步開放，內地車廠間的競爭亦肯定會愈來愈激烈，值得持續留意。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開  短期前景未改

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

 

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比@陳政深的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

最新專欄文章 更多

【無與輪比@iM網欄】舒適穩定關鍵 淺談懸掛系統（上）
2022/11/07
【無與輪比@iM網欄】舒適穩定關鍵 淺談懸掛系統（上）
【無與輪比@iM網欄】政策跟不上 氫巴短期內或難普及
2022/10/23
【無與輪比@iM網欄】政策跟不上 氫巴短期內或難普及
【無與輪比@iM網欄】 新車行情 手波 + Honda = 貴？
2022/10/09
【無與輪比@iM網欄】 新車行情 手波 + Honda = 貴？
【無與輪比@iM網欄】汽車市場百花齊放 中國EV齊襲港
2022/09/25
【無與輪比@iM網欄】汽車市場百花齊放 中國EV齊襲港
【無與輪比@iM網欄】中國限電如何影響汽車市場？
2022/08/29
【無與輪比@iM網欄】中國限電如何影響汽車市場？
Tesla 中國 汽車 新能源

下一篇文章

湯文亮：唱淡樓市的連鎖反應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】大行推半年5厘港元定期
【iM定存攻略】大行推半年5厘港元定期
【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬
【科技巨頭】望收取30% NFT轉移費用 蘋果禁止Coinbase手機App更新
【科技巨頭】望收取30% NFT轉移費用 蘋果禁止Coinbase手機App更新
【Baby MIRROR】麥當勞 X MIRROR 限量 Baby MIRROR Mini公仔12月5日登場 App用戶可獨家換16款限量「鏡仔卡」
【Baby MIRROR】麥當勞 X MIRROR 限量 Baby MIRROR Mini公仔12月5日登場 App用戶可獨家換16款限量「鏡仔卡」
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【美國加息】美國前財長薩默斯： Fed需要進行更多次加息 美國經濟或現雪崩式下滑
【美國加息】美國前財長薩默斯： Fed需要進行更多次加息 美國經濟或現雪崩式下滑
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款