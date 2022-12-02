【虛擬銀行】livi bank推「livi 賞宇宙」　客戶完成指定任務可贏現金獎賞、yuu積分等

虛擬銀行 livi bank 宣布推出結合個人化功能的全新 livi 手機應用程式介面，並在該應用程式新增「livi 賞宇宙」，客戶可選擇進行每月不同的個人化任務，完成後可獲得獎賞包括：現金獎賞、加息券、限量版動態NFT，以及參加幸運大抽獎機會。

客戶可在「livi 賞宇宙」的同一頁面上檢視和查閱各現金獎賞、電子優惠券、NFT和yuu積分。「livi 賞宇宙」將為客戶分配指定任務，完成後即有機會搖一搖 「許願樹」，贏取達100%的現金獎賞。

由即日起至2022年12月31日期間完成任何任務，客戶即可參加幸運大抽獎，有機會贏取限定獎賞，包括北海道雙人來回機票連北海道 Club Med 度假村全包式住宿、香港 WM 酒店高級客房雙人住宿及 KKday 500港元電子現金券等獎品。抽獎結果將於2023年1月31日或之前公布。

相關文章：

【港元定存】livi bank上調港元定期存款年利率 短期存息齊升穿4厘

【虛擬銀行】livi bank推「livi 存宇宙」功能助客戶定期儲蓄實現目標 伙6家旅遊預訂平台推現金回贈優惠（附優惠碼詳情）

編輯：胡學能