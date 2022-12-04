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【世界盃2022】親友聚首睇波帶動派對房間生意　商戶設150吋投影屏幕吸客

16:00 2022/12/04

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世界盃與聖誕節有望帶動派對房間生意升一倍，有商戶準備特色布置吸客。（陳永康攝）

世界盃自11月21日起開鑼，每晚賽事亦成為球迷的討論話題。不少港人亦喜歡聚在一起觀看賽事，帶動派對房間的生意。有商戶特意加入世界盃特色布置，估計臨近決賽，生意額可再升４至５成。

【世界盃2022】足球主題餐廳生意料升2成　英格蘭、日本隊上場晚市爆滿

FunGear負責人王先生透露，世界盃檔期開始前，預約已比平日增加3至4成。有賽事的日子、時段表現尤其理想。該店共有13間獨立的派對房間，目前雖然預約尚未滿，但他估計臨近決賽，氣氛將會更趨熱烈。有部分客戶亦已經於11月中旬，提前預訂決賽日（12月18日）的派對房間，王先生透露，平時很少客人大幅提前預約，預計重要賽事將至，如四強賽、決賽等，屆時生意額將進一步增加4至5成，全數爆滿。

FunGear估計臨近決賽，氣氛將會更趨熱烈。（陳永康攝）

熱門檔期可揀客

另一間派對房間Party One負責人林先生亦指，因應世界盃熱潮，預約查詢近期增加3成。現階段預約集中在周末，預訂率約一半滿。不過他同樣相信，臨近決賽預約反應將會更理想。林先生甚至透露，業內部分商戶暫時不確定決賽周的預約，希望決賽前的一至兩個星期，再選擇預約時間長、人數多的客人。

被問到會否擔心客人擔心預約失敗，而一早轉投其他派對房間，他稱根據過往經驗，這些大時大節亦會有不少緊急預約，相信不會流失預約。他相信，連同聖誕節檔期，12月的生意額將較平時增加1倍。

憂酒吧氣氛更佳？

不過亦有派對房間的預約情況不如預期，位於觀塘的派對房間Chillax Party，其店員陳小姐表示，目前只有星期五、六、日的預約較滿。即使踏入12月，亦是周末的預約表現比較理想。她坦言情況較預期遜色，估計或與客人認為於酒吧觀看賽事氣氛較佳有關。

有派對房間商戶設置了80吋高清電視及150吋投影屏幕，吸引顧客。（陳永康攝）

為了吸引顧客，派對房間亦各出奇謀，希望捉緊世界盃及聖誕檔期的商機。FunGear的王先生指，除了在房間內添置世界盃及聖誕節的裝飾外，更有特定的足球主題房間。同時，他亦在部分空間較寬敞的派對房間，設置了80吋高清電視及150吋投影屏幕，冀吸引較大群組的顧客。

另一商戶Chillax Party亦希望藉推出「送時間、送人頭」，即免部分時數、人數費用，以催谷平日的預訂。

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記者：葉泳珊

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