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【珠璣人生@iM網欄】《大狀王》——原創音樂劇之代表作

名人薈萃 19:58 2022/12/02

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前段時間有幸加入了香港話劇團的理事會，才知道到香港話劇團是香港歷史最悠久、最著名、規模最大的專業劇團之一。

適逢話劇團歷時八年的代表作《大狀王》首演，我便帶著一份期待的心情和先生一起到戲曲中心欣賞了這齣話劇，該戲不單在舞台設計、音樂創作方面有如同百老匯音樂劇的高水準；更引人思考人生的意義和對生命的追求。讓我倆有莫大的收穫，更帶著兩個孩子再次去欣賞了這一齣精彩之作。

大狀方唐鏡、阿細（宋世傑）的故事其實在坊間已廣為流傳，相關的影視作品更是不計其數。今次的《大狀王》亦是以此為大背景，不過「舊瓶」中釀出的「新酒」卻別有一番韻味。該劇由曾獲金馬獎等多個音樂大獎的高世章擔任音樂總監，與著名作詞人岑偉宗這一對「黃金組合」攜手打造優質的原創音樂，另由編劇張飛帆與導演方俊杰共同製作，運用場景、舞蹈、戲劇等視聽元素，成功令這一瓶融合了傳統文化和潮流藝術為一體的「佳釀」擁有了一股獨特的韻味，令我與家人一再回味，忍不住想同大家分享。

兒時善良的阿細（鄭君熾飾）為救魯莽的方唐鏡（劉守正飾）而死，方唐鏡為求自保而向宋母撒謊，善良的宋母亦相信了方唐鏡的謊言，面對兒子離世的悲痛依然待方唐鏡如同親子。

成年後的方唐鏡憑藉著聰明巧辯之才，專為富人打官司，他見錢眼開、欺壓窮人，當他以為自己如有神助一般得意忘形時，才知道這一切的「成功」背後卻是厲鬼阿細的陰謀。得知真相的方唐鏡為了自救，不得不走上一條自我救贖之路……

作品深入地探討了人性的「善與惡」：原本善良的宋世傑為了一份執念，一心想著報仇卻忽略了思念他的母親；原本自私的方唐鏡在大徹大悟後，成為了一名真正鋤強扶弱的大狀；身為丫鬟的秀秀（丁彤欣飾）面對惡勢力卻依然勇於抗爭、不屈不撓；善良的宋母面對喪子之痛卻依然堅定心中的信念……如果說「聰明」是一種天賦，那麼我更願意相信「善良」是一種選擇。身於繁忙都市的我們，難道身邊沒有他們的影子嗎？面對複雜的社會，或許我們可以暫時放下「聰明」和「執念」，找回那一份內心的「勇敢」和「堅定」，問問自己的內心：我要選擇甚麼？或許那時我們就已經走在自我救贖的道路上了。

雖然看完《大狀王》已有兩個多月的時間，但我依然常常在串流音樂平台上反覆收聽它的原聲大碟，它的震撼依然感動著我。

《大壯王》的成功有賴於社會各界的努力和投入，今年甚至出現一票難求的情況，不過好消息是《大狀王》將於2023年11月30日載譽歸來，有興趣的朋友可以留意相關資訊。

同時希望「文化體育及旅遊局」未來會投放更多資源支持及推廣本地藝術創作，盼望《大狀王》將來可到內地及世界各地巡迴演出，既可以把香港本地原創作品推廣到全世界，又能點亮更多「善良的光輝」，讓它成為照亮世間的明燈。

作者_王淑筠簡介：

兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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