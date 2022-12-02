【大行報告】瑞信：流動性憂慮未緩解 下調希望教育評級至「中性」

瑞信指，希望教育（01765）2022財年收入按年升31%至30億元人民幣，比該行及市場預期略高，主要因學生入學人數表現強勁，按年增長21%至28萬人。該行將其目標價由0.7元上調至0.76元，惟在公司流動性憂慮未緩解下，該行認為該股跑贏空間有限，對其評級由「跑贏大市」降至「中性」。希望教育周五（2日）收市報0.58元，挫14.7%。





【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

由於毛利率較低，期內公司經調整純利7.59億元人民幣，低過市場預期2%。另外該行維持對希望教育2023財年經調整每股盈利預測，但基於教學費用，下調2024財年的經調整每股盈利預測3%。

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

日前希望教育公布8月止財政年度業績，收入30.43億人民幣（下同），按年增30.9%；錄得純利4.45億元，倒退26.6%，每股盈利5.55分。不派末期息，上年同期派4港仙。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤