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【美國經濟】美國ISM製造業指數創2年新低 11月數據跌穿榮枯線

環球政經 19:38 2022/12/02

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美國供應管理協會（ISM）周四（1日）公布11月製造業採購經理指數(PMI)，由上月

50.2降至49，為2020年5月以來首次跌入收縮區間。

 

製造業PMI下降的主因為借貸成本上升，繼而打壓商品需求，但衡量工廠投入品價格的指標連續兩個月下滑下，則反映通脹可能向下。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

據數據，新訂單分項指數降至47.2，為連續3個月處於收縮區間。而訂單積壓進一步減少，表示供應鏈有所改善。另外，反映製造商支付價格的分項指標，由上月的46.6跌至43，創下兩年半新低，反映大宗商品價格放緩，亦反映通脹可能見頂。

延伸閱讀：【恒指目標】內地放寬防疫政策為期不遠 滙豐研究維持恒指年底目標19110點 推薦13隻重新開放受惠股【見下頁

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記者：何珊如

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經濟 美股 見頂 通脹 PMI

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