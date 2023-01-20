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【內銀股】付萬軍就任農行行長、即日生效　前為光大銀行行長

Hot Talk 18:46 2023/01/20

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【內銀股】付萬軍就任農行行長　前為光大銀行行長

農業銀行 （01288） 周五（20日）公布，付萬軍即日起為農行行長、執行董事、副董事長，以及董事會「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、主席，戰略 規劃與可持續發展委員會委員，提名與薪酬委員會委員。付萬軍前為中國光大銀行 （06818） 行長，去年12月2日向該行董事會提交辭呈，辭去該行執行董事、行長等職務。農行 （01288） 同日通過聘任付萬軍為農行行長，任職資格自銀保監會核准之日起生效，該行於1月20日收到中國銀保監會批覆該行付萬軍任職資格。

農行董事會12月2日在北京開會，通過議案包括聘任付萬軍為農行行長，而任職資格自銀保監會核准之日起生效。

付萬軍現年54歲，大連理工大學高級管理人員工商管理碩士，高級經濟師。曾任交通銀行 （03328） 烏魯木齊分行行長助理、副行長，銀川分行行長，新疆維吾爾自治區（烏魯木齊）分行行長，重慶市分行行長，交通銀行公司機構業務部總經理，交通銀行業務總監（公司與機構業務板塊）。2019年3月任中國光大集團股份公司副總經理，2021年6月任中國光大集團股份公司執行董事兼中國光大銀行執行董事、行長。

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編輯：胡學能

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