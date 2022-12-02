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【奧運門票】巴黎奧運會門票預售正式開始 首階段票價最低只需約200元

理財智慧 19:18 2022/12/02

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運動盛事一浪接一浪，在世界盃之後，2024年巴黎奧運會亦開始進入預備階段，近日巴黎奧組委官方便宣佈2024年巴黎奧運會門票預售正式展開。

【室內設計】755呎單位大變身 百萬打造紐約閣樓風格 半開放式設計增加光線照明【下一頁

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

根據巴黎奧組委官方購票網站發布的門票預售細則，現時至明年3月屬巴黎奧運門票預售第一階段，網民可在官方網站註册抽籤，至明年1月31日。抽中的可在明年2月13日至3月15日期間，取得購票機會。官方購票網站包括了80頁票價表，涵蓋大部分比賽項目，標注比賽具體時間和地點，有興趣人士可以因應預算查閱相關票價。

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

目前第一階段的門票價格相對較低，最低價為24歐元（約200元）的超值票。 巴黎奧組委表示，門票總計將有1000萬張，其中標價24歐元（約200元）的低價票有100萬張。

【有相睇】天晉兩房892萬售　居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁

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記者：鄭日棱

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