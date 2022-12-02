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【世界盃2022】長江生命科技子公司為卡塔爾世界盃球場　提供專業草地顧問服務

股市 18:55 2022/12/02

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【世界盃2022】長江生命科技子公司為卡塔爾世界盃球場　提供專業草地顧問服務

卡塔爾世界盃正值如火如荼，但在當地極度炎熱的天氣下，對球場的草地管理來說是重大挑戰。長江生命科技 （00775） 旗下Australian Agribusiness持有的澳洲草地保育服務供應商Nuturf，與卡塔爾世界盃場地管理團隊攜手合作，為今屆卡塔爾世界盃球場提供專業草地顧問服務。

卡塔爾世界盃開始前，Nuturf早於2019年與卡塔爾場地管理團隊展開合作，為卡塔爾世界盃8個球場的其中3個場地，包括Al Khalifa Stadium、Stadium 974及Lusail Stadium，提供專業草地顧問服務。

日本2：1反勝西班牙　東京上市的體育及娛樂概念股急彈【下一頁】

服務方案的挑戰關鍵在於確保草皮在當地的酷熱天氣下能保持穩定，以應付世界盃密集式及高耗損度的賽事。Nuturf開發專屬草地顧問服務方案，提供植物營養及保養，以防草皮受病菌、害蟲及雜草侵害，部分之獨立配方更由Nuturf澳洲自家廠房研製及生產。

Nuturf團隊於2021年已進行大規模實地測試，以確保草皮在攝氏45至50度的酷熱天氣下能保持健康和穩定。Nuturf的專屬草地顧問服務方案集中保護草地於今年9月至12月期間免受病菌侵襲，並於賽前7至8周開始撒播黑麥種子。新方案需要為土壤進行人工降溫，令黑麥草能安全健康地成長。部分球場配備高科技表層草皮，以及次層泥土冷卻真空系統，令土壤的水份含量得以控制。

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世界盃 港股 卡塔爾 酷熱天氣 長江生命科技（00775）

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