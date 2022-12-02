▲ 【內房危機】四大內銀據報將向優質房企境外放貸應付債務 5家內房民企獲點名

中國當局近期加快協助內房應付債務危機，路透社引述消息指，四大國有內銀將向優質發展商發放境外貸款，以應付境外債務到期。報道指，國有內銀已收到「窗口指導」，於12月10日（周六）向部分內房企業貸款，並以境內資產作抵押品。

人行、中銀保監未回應有關傳聞。

近月多家內房企業出現流動性危機，大多都會優先清還境內債務，讓境外債務違約，令海外投資者對中資企業發債信心受挫。據Refinitiv 數據，至明年第一季，內房企業有約390億美元債務到期，當中約100億美元屬於美元計價的境外債務。

被點名「優質」內房：龍湖、碧桂園、旭輝、美的、新城

報道引述消息指，四大內銀中行 （03988） 、建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 已決定向數家民企發展商放出境外貸款，協助被視為資產負債表「優良」的內房民企，包括旭輝 （00884） 、碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、美的置業 （03990） 、新城發展 （01030） 。

在內地「三條紅線」要求和內房民企債台高築下，內銀近月優先向內房國企放貸，令內房民企境外債務告急。

近期，內地當局加強支援內房資金需求，上周多家內銀宣布向房企發出授信額度，主要涉及境內貸款。

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編輯：麥德銘