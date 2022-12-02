【科技一周回顧】蘋果、Google年度最佳App揭盅　歐盟開放機上使用5G服務

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1）【App Store Awards】2022蘋果「年度應用」排行榜出爐 港人勇奪最佳iPad App獎

蘋果（Apple）及Google先後公布了其應用程式商店的2022年度最佳排行榜。當中熱門遊戲App《Apex 英雄 M》，以及新興的相片社交App《BeReal》可謂是大贏家。

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2）【5G應用】歐盟擬開放飛機航班 啟用5G服務

近年愈來愈多航空公司提供機上Wi-Fi予乘客上網，最近外媒消息就指出，歐盟內部正討論開放予航空公司在飛機上安裝5G裝置，讓飛機在飛行途中，也能實現5G覆蓋。

3）【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增 專家提3大網絡安全建議

世界盃2022開鑼至今，吸引不少球迷日夜追擊球賽及賽程消息。惟網絡安全解決方案供應商Check Point發現，有大量與賽事相關的網路釣魚攻擊出現，提醒公眾要時刻保持警惕。

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4）【元宇宙】Sony推VR動作捕捉裝置 藉感應器創建虛擬化身

Sony近日發布一款名為「Mocopi」的VR動作捕捉裝置，用戶只要將感應器佩戴在手腳，就能模擬人的動作，創建屬於自己的虛擬化身。

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