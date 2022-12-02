【美國加息】市場期待加息將放緩 紐約聯儲銀行行長稱加息之路仍很長

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）於周四（1日）發表鴿派言論，指可能最快12月或會開始放慢加息步伐，惟周五（2日）紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）表示，加息之路仍很長。

威廉斯接受外媒採訪時表示，他認為聯邦基金利率高於通脹率，且要足夠高於通脹率時，才能從根本上給通脹帶來下行壓力。

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他補充，「關於聯邦基金利率目標明年需要到達什麼水平，才能實現足夠限制性的立場，故聯儲局還有很長的路要走」。



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記者：何珊如