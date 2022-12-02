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心淡業主遇上積極買家　美景花園兩房戶累減185萬沽　呎價再穿1萬

股樓投資 19:13 2022/12/02

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青衣美景花園再錄低價成交，呎價再穿10,000元心理關口。美聯物業魯家豪說，美景花園6座中層A室，實用面積432平方呎，兩房單位，間隔方正實用，景觀開揚，日前大幅減價185萬元，以400萬元易手，實用呎價約9,259元。

代理透露，據悉原業主看淡後市，故放售物業套現，而買家鍾情屋苑旺中帶靜，配套齊全，交通方便，故鎖定目標後積極洽購。

資料顯示，原業主於2013年以300萬元購入上述單位，持貨逾9年，現賬面獲利100萬元，物業期內升值約33%。 

同場加映【有相睇】黃埔花園兩房新裝修戶647萬售 累減113萬獲上車客承接【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

美景花園 青衣 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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