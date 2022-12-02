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【帶你睇盤】奧運站維港灣兩房改一房　靚裝戶叫價850萬

股樓投資 21:35 2022/12/02

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奧運站一帶屋苑向來受歡迎，近期樓價持續回落，不少準買家趁機尋寶。今利嘉閣推薦的屋苑為維港灣。雖然屋苑與港鐵奧運站有些距離，但屋苑臨海而建，景觀較佳，所以不乏捧場客。

放盤單位為6座中層F室，實用面積457平方呎，原則兩房，現改為一房，叫價850萬元。從相片可見，單位有企理裝修，而且保養好，可即買即住。

    點擊圖片放大
    +8
    +7
放盤單位 維港灣6座中層F室（物業編號：BP57521766）
實用面積 457平方呎
間隔 原則兩房，現改為一房
叫價 850萬元（最後更新日期：12月2日）
賣點

裝修清雅，間隔四正，即買即住。

大型屋苑，毗鄰商場，配套齊全。

鄰近奧運站，交通方便。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3HdQUvE

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 維港灣 奧運站 利嘉閣

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