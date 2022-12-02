【帶你睇盤】奧運站維港灣兩房改一房　靚裝戶叫價850萬

奧運站一帶屋苑向來受歡迎，近期樓價持續回落，不少準買家趁機尋寶。今利嘉閣推薦的屋苑為維港灣。雖然屋苑與港鐵奧運站有些距離，但屋苑臨海而建，景觀較佳，所以不乏捧場客。

放盤單位為6座中層F室，實用面積457平方呎，原則兩房，現改為一房，叫價850萬元。從相片可見，單位有企理裝修，而且保養好，可即買即住。

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放盤單位 維港灣6座中層F室（物業編號：BP57521766） 實用面積 457平方呎 間隔 原則兩房，現改為一房 叫價 850萬元（最後更新日期：12月2日） 賣點 裝修清雅，間隔四正，即買即住。 大型屋苑，毗鄰商場，配套齊全。 鄰近奧運站，交通方便。

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