【電子支付】八達通Mastercard擴大應用　支援Apple Pay消費

八達通Mastercard卡以往只能加入到Google Pay，為提供更方便的消費方式，Mastercard今（2日）宣布，即日起可將八達通Mastercard卡加入 Apple Pay，以支援本地及海外、網上及實體商戶消費。

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八達通Mastercard卡香港持卡人，只需於最新版本的八達通App主頁中，按「八達通Mastercard卡」，再按「加入到 Apple Wallet」。閱讀及同意條款及細則後，會收到短訊驗證碼，再按指示輸入，便可完成設定。

加入至Apple Pay後，其使用方法與以往Apple Pay支援的付款方式一樣，在購物時只需以iPhone或 Apple Watch輕放在商戶終端機上，即可完成感應式支付。在網上購物時，亦毋需額外建立帳戶或重複輸入個人資料。

此外，Mastercard表示，即日起至2022年12月31日，將八達通 Mastercard加入Apple Pay，且單一消費滿港幣300元的首1萬名香港持卡人，即可享港幣30元回贈。

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責任編輯：殷凱怡

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