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【内房危機】穆迪下調雅居樂信貸評級至「Caa1」　展望維持負面

股市 21:45 2022/12/02

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【内房危機】穆迪下調雅居樂信貸評級至「Caa1」　展望維持負面

評級機構穆迪（2日）下調雅居樂 （03383） 企業家族信貸評級，由「B3」至「Caa1」，高級無抵押評級則由「Caa1」降至「Caa2」，展望維持負面。

穆迪高級副總裁Kaven Tsang表示，下調評級反映雅居樂的流動性及再融資風險增加，因爲其銷售疲軟、財務靈活性有限、再融資需求龐大且融資渠道受限所導致。

穆迪指，若集團沒有新外部融資或資產處置以解決其債務到期問題，料未來 12至18 個月內的流動性仍會不足。穆迪引述消息稱，雅居樂未能支付 11 月 24 日到期的可交換債券的息票，並將推遲支付 12 月 4 日到期的 7 億美元年利率 8.375% 的優先永續票據的息票。

銷售方面，穆迪預計，未來 6至12 個月雅居樂的房地產銷售將保持疲軟，對公司的經營現金流和流動性構成壓力。雅居樂在今年前10個月的合同銷售額為578億人民幣，按年下降49%。

資產處置方面，穆迪稱，由於目前市場情緒疲軟及公司融資渠道仍然受限，雅居樂未來資產處置的規模和時間尚不確定。

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編輯：伍鍵文

港股 經濟數據表現 內地物業 雅居樂集團（03383） 穆迪 評級機構 地產 銷售 債券 美元

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