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奪寶奇兵之命運時鐘預告出爐 第5集明年上映（有片）

環球社會熱點 08:05 2022/12/03

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由美國男星夏里遜福主演的《奪寶奇兵》系列電影在上世紀80年代走紅，成為票房保證。近日系列第5集釋出預告，預計2023年上映，亦是迪士尼收購盧卡斯影業後首次發行系列電影。

阿凡達續集製作費太驚人 票房要史上前5先打和 【下一頁】

「雷神」宣布暫別影壇 紀錄片揭患阿茲海默症風險高 【下一頁】

距離第4集14年之久，《奪寶奇兵》（Indiana Jones）於周四（1日）終於公開第5集《奪寶奇兵之命運時鐘》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）的預告。主角仍然是年屆80的夏里遜福（Harrison Ford），但他已表明今次是最後一次出演此角色。

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前4集的導演史提芬·史匹堡（Steven Spielberg）轉任監製，導演改為James Mangold。今次亦是盧卡斯影業（Lucasfilm）於2012年被迪士尼（Disney）收購後，電影首次非由派拉蒙影業（Paramount）發行。

《奪寶奇兵之命運時鐘》最早曾傳於2019年上映，及後經3度延後，預計會在明年6月30日於美國登上大銀幕。

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責任編輯：吳漢培

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