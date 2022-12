奪寶奇兵之命運時鐘預告出爐 第5集明年上映（有片）

由美國男星夏里遜福主演的《奪寶奇兵》系列電影在上世紀80年代走紅,成為票房保證。近日系列第5集釋出預告,預計2023年上映,亦是迪士尼收購盧卡斯影業後首次發行系列電影。

阿凡達續集製作費太驚人 票房要史上前5先打和 【下一頁】

「雷神」宣布暫別影壇 紀錄片揭患阿茲海默症風險高 【下一頁】

距離第4集14年之久,《奪寶奇兵》(Indiana Jones)於周四(1日)終於公開第5集《奪寶奇兵之命運時鐘》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)的預告。主角仍然是年屆80的夏里遜福(Harrison Ford),但他已表明今次是最後一次出演此角色。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

前4集的導演史提芬·史匹堡(Steven Spielberg)轉任監製,導演改為James Mangold。今次亦是盧卡斯影業(Lucasfilm)於2012年被迪士尼(Disney)收購後,電影首次非由派拉蒙影業(Paramount)發行。

《奪寶奇兵之命運時鐘》最早曾傳於2019年上映,及後經3度延後,預計會在明年6月30日於美國登上大銀幕。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培