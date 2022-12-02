【港元定期存款】恒生突推半年定存享5厘　全城最高息

▲ 恒生於12月開局兩度加港元定存息。

港滙轉強，港元需求在年結驟增，致令大行罕有連環兩天勁加港元定期存款息，更於今年首推5厘超高息。

本周共有11間業界調整定存息，當中8加兩減、1間減完又加。先說加息者，包括3行今天（12月2日）加息，最搶眼的，是恒生 （00011） 突推半年定存享5厘，問鼎為相同存期的破頂息。星展則調升3個月年息0.3厘至3.8厘，大眾銀行勁加1個月年息0.1厘至3.6厘；而中銀香港 （02388） 撤銷兩個月年息3.6厘，但重推1個月年息3.6厘。

●3行加息 恒生半年5厘 星展3個月3.8厘 大眾1個月3.6厘

恒生於昨天（12月1日）已連環響3炮，上調3個月、半年期及1年期；如今再出手，也是一個月內6度作突擊加息。而周初上商及大新 （02356） 皆提高3個月或以上年息0.2厘，天星亦加不同存期的年息；南商調升1年期至4.85厘，交銀香港則向半年期埋手。

反觀，另有兩行減息，匯立減9個月及1年期，且取消3個長息優惠；建行亞洲下調現有理財戶3個月年息0.1厘至4.6厘。花旗則減快加慢，上調3個月年息0.1厘、至4.6厘；卻狠削半年期0.77厘、其後又微加0.05厘，新報2.57厘；1年期更劈0.96厘、未幾再略升0.05厘，現為2.85厘，長息仍未能重返3厘。

●本周3焦點 破頂息湧現 特惠息延期 加息銀行降至8家

本周正值跨月度，存款爭奪戰有3大焦點，分別為︰

（1）破頂息湧現：恒生突推半年5厘息，超越大新的4.95厘，為同期的創新高息率，也是大行中今年首個長期定存有此特高息。而傳統銀行勇進，相反繼PAOB於早前撤1年5.5厘後、匯立也把15個月5厘下架，令虛擬銀行再乏5厘息選擇。專家料，業界因應本身的生意所需，且為年底粉飾橱窗；再者，大行高息搶存的貸款出路較多。

（2）不少特惠息順延至年底：原本富邦及渣打香港 （02888） 等高息定存於11月底截止，現已押後至今年底；集友98天享 4.4厘、168天有4.7厘、以及288天的4.8厘，則順延至12月14日。

（3）加息數目驟減：連續5個星期全周加息的銀行遞減，今個星期只得8行，堪稱第4季以來最克制，且較上周9間業界加息為少，前周有11間；而11月首兩周更多達16行、以及18間行大混戰。

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●恒生兩天連環加息吸存 1年4.3厘追貼滙豐

此外，先比拼4大行的短中長息，恒生於12月1日響頭炮，提高1年期0.2厘至4.3厘，追貼滙豐；撼贏中銀香港及渣打香港的4.1厘。

半年期方面，恒生於12月2日把特選客戶的年息勁加0.5厘、至5厘新關；12月1日把網上尊享加0.24厘、至4.39厘；其他渠道也加0.2厘、至4.3厘。以上3個存息跑贏滙豐的4.1厘；中銀是3.9厘，險勝渣打的3.8厘。

至於3個月期，恒生於12月2日新推特選客戶享4.8厘；而12月1日已把網上尊享剛提高0.24厘，新報4.29厘，其他渠道也調升0.2厘、至4.2厘。滙豐現為3.9厘，中銀是3.7厘；渣打僅2.5厘，且只供中小企客戶。

計及中小行在內，雖然全周的高息榜以半年期又再大執位，因恒生突擊推5厘息，一躍晉級榜首。而連續兩周加息的大新，11月28日提高0.2厘、至4.95厘，只登上冠軍寶座僅4天已被迫讓位。交銀香港微升0.05厘，追貼建行亞洲及富邦的4.9厘，3行位列季軍，險勝創興的4.85厘。

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●1年期3冠王 大新、建行亞洲、富邦5.1厘

1年期只呈少變，勇進的大新加至5.1厘，跟建行亞洲及富邦拍住上，遂罕現3冠王；3行的門檻皆為100萬元新錢，百萬富翁開立1年定存，期滿穩賺5.1萬元利息。第2大高息續是創興的5.05厘，華僑永亨以5厘險守季軍。

3個月期也有少變，東亞 （00023） 以8.8厘居首，但以存款1萬元新錢為上限，全新客戶最多只賺200元利息。建行亞洲以5厘穩守亞軍，唯一變化是恒生突推4.8厘而打入季軍行列；相反，創興維持4.75厘而失落三甲榜。

●拆息飈升 花旗料3個月拆息 明春升見5.37厘

1個月拆息15連升，今天報4.91厘，再創14年新高；反映銀行資金成本的3個月拆息報5.34厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第4季料3個月港元拆息為5.1厘，明年首季為5.37厘， 次季及第3季齊報5.62厘 ，末季為5.77厘。而港滙於3個月內預測為7.82，6至12個月料處於7.8水平。

●虛銀存息比拼 3個月天星4.3厘領先富融

那邊廂，單以虛擬銀行相較量，本周多個存期的排行榜驟變，3個月期是小米 （01810） 牽頭的虛銀、天星（Airstar Bank）於12月1日加0.2厘、至4.3厘而領先；險勝工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀、富融（Fusion Bank）的4.18厘。

1年期因TOM集團 （02383） 有份的虛銀、匯立（WeLaB Bank）甫踏入12月狠削0.7厘、至險守4厘後，致令富融的4.5厘重新奪冠，拋離眾安（ZA Bank）的3.31厘。

匯立又劈15個月年息0.6厘至4.4厘，該行再把18個月及兩年超逾4厘特惠息下架。

至於其餘存期沒變，1個月期以平安 （02318） 旗下虛銀、平安壹賬通（PAOB）的1.5厘摘冠。

4個月期以中銀香港 （02388） 、怡和系及京東數科參股的虛銀、livibank的4.4厘跑出；半年期也以該行的4.6厘佔優。

9個月期以PAOB的4.6厘而摘冠；兩年期以livi bank的4.5厘稱霸。

順帶一提，論及高息王，星展於11月23日突推7天年息高達10厘的破頂息，以門檻50萬元的新錢計，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9,589元。

但享冠絕全城的息率，須符兩大附帶條件：（1）首先是戶口擁有資產值100萬元的星展豐盛理財客。（2）再者，由即日起至今年底，經該行任何分行完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金（只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易） 、又或認購或沽出債券（不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易，達50萬元至500萬元（或外幣等值）。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君