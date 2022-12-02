【冬日好去處】星街小區「星幻．雪花」聖誕裝置 回收膠樽升級成環保聖誕裝飾 消費滿300元或以上可獲購物餐飲禮券

灣仔星街小區由12月1日開始，夥拍AaaM建築設計工作室推出聖誕裝置「Enchanting Snowflakes星幻．雪花」，把早前在社區收集到的膠樽，升級變成白雪皚皚的鑽石和閃閃發光的螺旋聖誕樹，「塑」造出與別不同的聖誕氣氛。

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星街小區於今年6月推出「Recycle Your Bottles」回收活動，在金鐘及灣仔一帶設置16個PET膠樽限時收集點，參加者透過4個簡單步驟，簡單完成回收。星街小區與碧瑤、歐綠保及太古可口可樂聯營的塑膠回收設施「塑新生有限公司」合作，處理活動所收集得的PET膠樽。這些膠樽在本地3D打印工作室Dreamcubics內進行清理，切碎再製作成環保原材料：塑膠線材，最後以3D打印技術打印成閃爍亮眼的裝飾，準備與大家迎接聖誕節。

當由皇后大道東踏入星街小區，旋即被如夢境般的聖誕氣氛包圍。永豐街太古廣場三期外掛滿一串串香檳金色與珍珠白文織的雪鑽，襯以璀璨小燈，雪光閃閃，將童話世界中的聖誕畫面活現眼前。屹立在平台中間的螺旋聖誕樹亦十分亮眼，有別於傳統聖誕樹，「Enchanting Snowflakes星幻．雪花」的聖誕樹仿照舞會上的水晶吊燈設計，加上如冰柱般的掛飾，散發出皎白的光芒，讓您仿如置身於冰雪的童話世界中，增添喜悅歡騰的節慶感覺。沿著永豐街斜坡走到星街時，會看到綿延不斷的金鑽掛飾，形成一條璀璨星路，有如置身如幻似真的聖誕氛圍。

熠熠耀眼的巨型雪球座落於太古廣場三期外。雪球的外圍由多個平面雪球組合而成，平面雪球內則佈滿大大小小的美麗雪花。大家還可走進巨型雪球內，從不同角度欣賞「雪花」下的節日氣氛。在這花影處處的 Instagrammable 環境，記得與家人及摰愛打卡留念。

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星街小區亦同步推出「星雪消費賞」，由本月1日至31日，在星街小區消費滿300元或以上可獲購物及餐飲禮券，讓您與親朋好友盡情享受餐飲和購物體驗，在這個冬雪仙境中感受歡樂聖誕！

星街小區【Enchanting Snowflakes星幻．雪花】聖誕節藝術裝置詳情

日期：2022年12月1日至2023年1月2日 地點：星街小區 （太古廣場三座外，包括永豐街及星街）

「星雪消費賞」詳情

換領日期：2022年12月1日至31日 換領時間：中午12時至下午10時 換領地點：禮品換領處（太古廣場三座外，永豐街）

換領詳情

即日電子消費金額 禮遇 300元至999元 50元星街小區購物禮券及50元星街小區餐飲禮券 1,000元或以上 300元星街小區購物禮券及50元星街小區餐飲禮券

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責任編輯：嚴浩文