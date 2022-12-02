【室內設計】755呎單位大變身 百萬打造紐約閣樓風格 半開放式設計增加光線照明

不少人在新居入伙後都會選擇重新裝修單位，今期《精明裝修》介紹的單位位於深井的碧堤半島，單位屬於自置用途，業主在購入後有感原有舊裝修不適用，同時希望改善飯廳區較暗的問題，因此找來littleMORE Interior Design協助對單位裝修，單位布局原為三房兩廳，在裝修後廳房數量維持不變，整個裝修過程耗時約5個月，裝修費約100萬元。

【公屋裝修】16萬改造230呎公屋單位 空間不足裝修大難題 半開放式設計或成解決方案？【下一頁】

【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

單位面積為755平方呎，整體走紐約閣樓風格，設計師希望可以從中融入溫暖舒適的感覺，因此單位在顏色上主要以柔和色系為主，並採用了大量的木元素，通過溫潤的胡桃木傢俬，與一系列柔和色系營造出悅目、舒適的格調，使屋主們在繁忙的一天後回到家時能，拋開煩惱，享受平靜寫意的時刻。

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特選吊燈點綴飯廳

設計師在飯廳選用了造型簡潔及光綫柔和的吊燈作光源，兩盞懸掛在飯廳餐桌上方的吊燈在提供舒適的照明之餘，亦起用良好的裝飾點綴，提升了空間的溫暖度及層次感。同時，單位在整體空間上適度地加入不少燈光及細節作點綴，跟綠色植物以及掛畫的襯托相映成趣。而在主主臥區方面，設計師亦特意選用了髒粉色牆紙，從而跟廚房和客房的灰綠色調作為對比，在營造不同層次感同時又不失整體美感。

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設計師表示單位本身的開則不錯，廚廁和房間分布都符合動綫，而且長型的客飯廳空間相當充裕，但由於飯廳位於單位較後和深的區域，單靠客廳的一組窗不足以提供足夠的光綫照明給飯廳，因此便將毗鄰客廳的房間改成半開放式，令可透光至室內的窗口增多一倍，使單位整體看起來比實際更寬敞，配合另一邊半開放式的廚房以及其玻璃趟門反射的自然光，大大提升生活區的明亮感同時，亦令主要的起居空間更具生活感。

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裝修費用 現場工序：約40萬

訂制傢俱：約35萬

水電工程：約15萬

物料：約10萬 總共：100萬

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：鄭日棱