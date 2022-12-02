【港元拆息】1個月HIBOR連升15天逼近5厘　信銀國際加H按封頂息25點子、實際按息3.375厘

港元拆息（HIBOR）個別發展。與樓按相關的 1個月 HIBOR 連升15天，按日升7.7點子，至4.91601厘，是自 2008 年 10 月 10 日報 4.99286厘以後最高，且繼續高於同期美元 LIBOR 逾70點子。

再有銀行上調H按封頂息25點子。信銀國際表示，今日該行按揭一般客戶的Ｈ按息率為「H + 1.4%」，而鎖息上限為港元最優惠利率「P – 2.25%」，較原先的鎖息上限「P – 2.5%」上調25點子，而該行港元最優惠利率（P）為5.625厘。換言之，H按封頂息由3.125厘，上調至3.375厘，與最近加封頂息的HSBC滙豐 （00005） 水平睇齊。

經絡按揭轉介：港銀有可能本月加P半厘

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明相信，1個月HIBOR短期內將升穿5厘，挑戰15年新高，故銀行預計息率走勢、因應資金成本壓力下再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備。回顧美國於 2004 至 2006 年加息周期累計加息達4.25厘，當時本港 P 由 5 厘增至最高 8 厘，累加3厘息。今次美國加息周期幅度及速度更快更急，不足一年已累加息達3.75厘。曹指，若本月美聯儲再加息0.5厘，將累計加息4.25厘，即等於 2004 至 2006 年加息周期的總和，然而現時本港 P 只加息2次，累加 0.375 厘。

曹認為，聯匯制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息已一段時間維持高水平以及銀行結餘下降至千億元以下，在資金成本壓力下，預測本港銀行將於月中議息會議後再加P，幅度最少約0.25厘，甚至有可能加0.5厘以追落後。他相信，目前會有其他銀行或將陸續跟隨調升Ｈ按鎖息上限作為銀行加 P 的前奏。

到期日 港元利息結算率（%） 按日變幅 隔夜 3.91464 -0.10941 1 星期 4.10185 +0.03084 2 星期 4.19345 +0.05666 1 個月 4.91601 +0.0772 2 個月 4.93196 +0.0741 3 個月 5.34875 +0.03006 6 個月 5.48827 -0.00072 12 個月 5.68756 -0.00446

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編輯：胡學能