【著數優惠】信和旗下商場推美食優惠　於指定食肆消費滿1000元可參加抽獎

臨近聖誕新年長假期，各大商場紛紛推出優惠吸客，信和集團旗下商場現時有S⁺ REWARD獎賞計劃，該計劃正推出全新FOODIE⁺專區，會員可利用點數換領餐飲優惠券。此外，於指定食肆消費滿指定金額即可參加抽獎活動，贏取高達10倍S現金券。

信和集團旗下8個商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心、藍灣廣場及信和廣場，將會推出「FOODIE+密密食．贏大獎」抽獎活動，由即日至2023年1月31日期間分兩階段進行，於商場內指定食肆累積消費滿1,000元並成功登記，即可參加抽獎，有機會贏取高達10倍S現金券。

S⁺ REWARD會員可於S⁺ REWARD手機應用程式新增設之「FOODIE⁺」頁面查看各項餐飲禮遇，用戶更可利用全新分類功能，選擇心水餐廳類型。FOODIE⁺會不定期推出限時熱賣，S⁺ REWARDS會員可憑5折點數換領激抵餐飲禮遇及體驗，包括獨家換領米芝蓮一星餐廳「Roganic Hong Kong」晚宴二人套餐（價值HK$6,336），屯門市廣場「佐賀燒肉谷」封門柳拼牛小排及海鮮定量套餐（二人前）。

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編輯：葉志偉