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【網絡安全】「9大網路犯罪即服務」成罪惡溫床　專家料明年惡意攻擊更猖狂

16:00 2022/12/10

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近年變成主流的「即服務」（as-a-Service，aaS），助不少企業加快數碼轉型的腳步。但與此同時，網絡犯罪分子也伸出魔爪，將即服務的模式變成罪惡溫床。專家預計，鑑於「網絡犯罪即服務」（Cybercrime-as-a-Service）的急速拓展，網絡犯罪的技術門檻將大幅降低，明年惡意軟件及網絡攻擊的問題，只會愈趨猖狂。

【網絡安全】網絡攻擊更複雜　專家籲企業「內外聯防」應對

【資安危機】 企業易成黑客目標　及早防範減開支

網絡安全公司Sophos近日發表《Sophos 2023年威脅報告》，旨在揭示並預測攻擊者在2023年的網絡犯罪手法。

Sophos首席威脅研究員Sean Gallagher認為，勒索軟件並非新鮮事，甚至已相當普及。不過，就算企業已有一定防備，黑客仍能持續成功進行攻擊，是因相關威脅技術不斷進化，尤其是9大「網絡犯罪即服務」（見表）的技術快速增長，大幅降低網絡犯罪的技術門檻，令攻擊者幾乎能輕易掌握網絡犯罪工具套件的每項功能。

報告提及，這些即服務所提供的工具，由系統初始感染，至躲避偵測的方法都可做到，例如有勒索軟件經營者在過去一年，持續針對Windows以外的平台作擴展攻擊服務，並利用Rust和Go等新系統語言，躲避偵測。

他強調：「他們出售的不再只是惡意軟件、詐騙和網絡釣魚工具套件的普通商品，而是工具和功能。」例如「漏洞掃描即服務」（Scanning-as-a-Service），買家可透過購買服務，獲得如Metasploit等合法的商業工具，以尋找可用的安全漏洞，再進行攻擊。

基礎架構更完整　降低犯罪門檻

Sean Gallagher加以解釋，早期的勒索軟件經營者，主要採用中心化的營運模式，由小組成員分別執行攻擊的各個層面，令其發展過程受到一定的限制。然而，當勒索軟件變得非常有利可圖時，不法分子紛紛尋找擴大生產規模的方法，建立出一個更完整的基礎架構來支援勒索軟件，即上述所提及的網絡犯罪即服務，讓任何能力和類型的攻擊者都能發動網絡攻擊。

當網絡犯罪變成商品，勒索軟件經營者更能以簡單、快速且高重複性的手法，輕鬆獲取高額利益與報酬，他們自然更不會錯過機會，甚至變得更猖狂，持續開發新業務項目。例如惡意軟件開發組織Lockbit 3.0早前就推出漏洞獎勵計劃，期望集結犯罪社群協作能力，以改善自身惡意軟件問題，從而提升運作效能，導致更多受害者遭新手法所勒索。

防禦入侵同時　也應制定後備計劃

他預計，2023年網絡攻擊手法將會不斷進化，企業遭竊取憑證的情況將會加倍嚴重，並呼籲不論是企業抑或是公眾，也應注意各類型網絡犯罪情況，加緊主動防禦防止入侵造成破壞的同時，也要制定好後備計劃，來保障自身。

【世界盃2022】世界盃相關釣魚電郵激增　專家提3大網絡安全建議

責任編輯：曾曉汶

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