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建議對俄油設每桶60美元價格上限　消息稱歐盟接近達成協議

環球政經 18:39 2022/12/01

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綜合外媒報道，歐盟同四初步達成協議，將俄油價格上限訂為每桶60美元，通過調整機制將價格上限，保持在比市場價格低5%的水平。

相關協議需要在周五之前，以書面形式獲得所有歐盟國定批准。惟當中波蘭曾提出降低每桶60美元價格上限，尚未確認是否支持該協議。不過G7國有官員透露，預計協議會在未來幾天內、最遲在周一之前敲定。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

協議允許各國繼續使用西方國家的保險和海運服務，以進口俄羅斯原油，只要每桶支付的費用不超過商定的限額。

報道指，歐盟就價格上限的細節爭論了幾天，該價格上限旨在削減俄羅斯出售石油的收入，同時防止12月5日歐盟禁運俄羅斯原油生效後油價再急升。

【生活成本】新加坡紐約成全球生活成本最高城市 172個城市中香港排第幾？【見下頁

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西方國家試圖削減俄羅斯的石油收入，同時保持全球石油供應穩定以防油價上漲。一方面讓全球石油出口大國俄羅斯繼續向市場供應石油，同時壓縮俄羅斯出口石油以獲利的空間。

G7國上周最初提議的價格上限為每桶65至70美元，沒有調整機制。

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撰文 : 陳楚琨

七大工業國集團 石油 歐盟 俄羅斯 美元 戰爭 經濟
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