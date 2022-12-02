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【麥當勞】免下車人手送餐3年慢45秒　麥當勞改設自動送餐帶應對

商業 17:48 2022/12/02

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麥當勞將在美國德州的禾夫堡分店，測試改良後的「免下車取餐服務」。（法新社圖片）

麥當勞（McDonald’s）宣布，將在美國德州（Texas）的禾夫堡（Fort Worth）分店測試改良後的「免下車取餐服務」（drive-thru）。為了減少顧客的取餐時間，麥當勞打算在這間門市引進取貨室、取貨架以及傳送帶，直接取締人手送餐。

【航空業】旅客數量激增如何應對？　達美航空限制貴賓室用量

服務速度對麥當勞等一眾快餐店來說相當重要，根據今年QSR和Intouch Insight的報告，麥當勞今年的免下車取餐服務時間與2019年相比平均慢了45秒，因此高層擔心人龍、排隊時間過長，會把消費者流失給其他競爭對手。

特設特殊通道取餐

麥當勞正率先於美國測試全新的取餐服務，被選中測試的門市較一般門市小，專為想買外賣的顧客設計，店內除了有專門供外賣員使用的取貨室，還提供民眾自行取貨的取貨架，以及小型售貨亭。

免下車取餐服務的窗口也將改成可自動送餐的傳送帶，並且設有更多停車位。此外，該門市還多設1條特殊通道，讓提前於應用程式上點餐的消費者駕車抵達門市後，可直接使用該通道取餐。一經待售貨亭的店員確認訂單，餐點會被放在傳送帶上送至顧客手上，大大縮短等候時間。

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責任編輯：李智美

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