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CCL跌勢不止　按周再減0.38%　料直至新春再跌近一成

股樓投資 15:57 2022/12/02

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反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）最新報159.16點，重返2017年10月水平，按周跌0.38%，連跌8周，今年計累跌13.76%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇估計，指數於明年新春前後將下試144點支持位，現時距離目標差15.16點或9.53%。預期12月中旬美國議息，本地樓價會否出現短暫爭持，仍需觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.80點，重返2017年4月水平，按周跌0.48%。CCL(中小型單位)報157.24點，重返2017年5月水平，按周跌0.49%。三大整體指數單周跌幅輕微收窄，但下調方向不變。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌8周，分別累跌6.72%、6.98%及6.96%。CCL(大型單位)報168.45點，重返2018年2月水平，按周升0.10%，連跌2周後回穩。

四區方面，三區跌一區升，走勢各自反覆回落。新界東CCL_Mass報170.30點，重返2017年10月水平，按周跌1.91%。新界西CCL_Mass報147.68點，重返2017年11月水平，按周跌1.65%，連跌2周共4.17%。九龍CCL_Mass報151.23點，重返2017年4月水平，按周跌0.32%，連跌3周共3.94%。港島CCL_Mass報162.72點，重返2017年3月水平，按周升1.38%，連跌2周後單周回升。

延伸閲讀【有相睇】天晉兩房892萬售　居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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