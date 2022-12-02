【澳元定存】 澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

▲ 花旗料下周二澳洲將加息四分一厘。

甫踏入12月，環球央行將輪流作歲晚壓軸議息，頭炮是澳洲將於下周二（12月6日）議息，花旗銀行的專家料澳洲儲備銀行將加息四分一厘；而澳紐加3大商品貨幣中，以中長期計最看好澳元，預期未來6個月可挑戰0.74高位。澳元今天（2日）暫報0.68，中資滙市達人建議若澳元在0.64水平整固已值得低吸。

●花旗：澳元中長期勝算較高 未來半年挑戰0.74

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，旗下的分析員預期，澳洲今次或加息25點子至3.1厘；明年首季可能再加至3.35厘。

談及滙價，非美貨幣的表現主要繫於美元。廖嘉豪估計，3個月內料美滙指數下試112.5，未來半年到1年更破百關、回落至97.66，兩年長期目標價為100.83。

今年美元超強，除受提速加息的刺激外，亦因佔八成比重的3隻外幣積弱而被動升值。廖嘉豪預期，3個月內歐元仍低見0.97，未來半年到1年重上1.15，長期目標為1.1 。英鎊同期依次為1.1、1.26 及1.28；日圓分別為137、133及139。

在商品貨幣中，廖嘉豪認為澳元的中長期勝算較高，主因是澳元對內地重新開放、以致風險資產的相關性，皆高於紐元及加元。

廖嘉豪料，3個月內澳元見0.64，未來半年到1年重上0.74，兩年的長期目標預測為 0.76。紐元同期依次為 0.6、0.66及 0.67。加元的3個月預測料為1.4、未來半年、1年到兩年將衝上1.25。且預期下周三（7日）加拿大將提高政策利率半厘。

此外，光大證券國際「外滙通」環球市場及外滙策略師黃俊能估計，澳儲行於12月將繼續小幅加息0.25厘；且料明年2月、3月、4月各加息0.25厘，令現金利率最終升至3.85厘水平。

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●光大：倘澳元0.64水平整固 可分段吸納

黃俊能又說，澳洲儲備銀行於今年3月開始加息周期，連同12月及明年3次加息預測，整個加息期合共加息11次，累加幅度達3.75厘，令澳洲經濟開始出現疲態；加上較早前已放慢加息步伐，澳元短綫表現料將受限。但中長綫而言，則可平衡緊縮政策與經濟增長的衝突，令澳洲經濟更現韌性。對澳元有需要者，可考慮於0.64的支持水平開始分段吸納，捕捉中長綫機會；未來1個月澳元的高低位料介乎 0.64 到0.69，年底目標價為0.68。

問及商品貨幣最看好哪隻，黃俊能認為，今年餘下時間較看好加元，主因有4，分別為︰

（1）加拿大的通脹仍然高企，雖然核心消費者物價指數已由高位6.2%、略為降溫至現時的5.8%，但仍遠高於加央行目標水平，反映央行仍需要繼續加息以壓制通脹。

（2）就業市場表現強勁，10月新增職位升至10.83萬份，遠優於市場預期的1萬份，平均時薪亦按年保持增長至5.5%，代表整體經濟表現仍有一定韌性，可抵禦大幅加息的負面影響。

（3）美元逐漸拾級而下，包括加元等非美貨幣間接受惠。

（4）在環球能源供應短缺的大環境下，加拿大的能源出口，相信能於今年為貿易帳一直保持順差，繼續支持其GDP增長，減輕經濟下行壓力。

●短存高息 建行亞洲7天15厘稱冠 滙豐11厘

那邊廂，澳元定期存款的高息選擇較集中在短存，例如中銀香港（02388）、南商及集友的7天年息皆為10厘，滙豐（HSBC）是11厘，冠絕全城的息率是建行亞洲的15厘。工銀亞洲則提供兩周有6.5厘。

另方面，若以長息來看，招商永隆1年期有1.8厘，星展及大眾銀行齊為2.6厘，工銀亞洲是2.7厘，花旗為2.8厘，此存期的高息王是渣打香港（02888）的3.5厘。

半年期的3大最高息，分別為渣打的3厘、恒生（00011）的2.6厘、星展、工銀亞洲及花旗為2.4厘。3個月以恒生的2.3厘，花旗、星展及工銀亞洲齊為2.2厘，以及大眾銀行的2.1厘，問鼎高息榜三甲列。1個月則以富邦的3.38厘領先。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君