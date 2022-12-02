【國泰293】國泰在太古城中心設實體店　今年內消費有機會獲額外3000里數（圖集）

▲ 【國泰293】國泰在太古城中心設實體店 顧客今年內親臨消費有機會獲額外3000里數獎賞

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國泰航空 （00293） 去年以「國泰（Cathay）」新品牌，經營會員積分計劃等業務，最新開啟首間國泰實體店。

該舖位於太古城中心，顧客需先登入「國泰」手機應用程式並進入購物頁面，掃描店內心儀產品的二維碼，了解產品資訊，然後把產品加入購物車，再選擇以「亞洲萬里通」里數、現金，或「里數加現金」組合付款，最後選擇送貨服務或於店內自取。

親臨實體店的顧客可選購一系列國泰品牌商品，包括推出國泰 X Start From Zero 特別版升級再造備餐間收納箱以及國泰聖誕主題產品等。顧客除了有靈活的付款方式選擇外，可為下次旅行或於店內購物賺取里數。

為慶祝實體店開幕，國泰將送出高達 600 萬里數獎賞。顧客凡於今年內親臨實體店消費，將有機會獲得額外達 3,000 里數獎賞；而由即日起至明年 1 月 3 日累積消費金額最高的三位顧客，將會獲得額外 100,000 里數獎賞。

國泰會員每消費低至 4 港元便可賺取 1 里數，使用渣打國泰 Mastercard® 每消費 2 港元可額外賺取 1 里數。

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編輯：胡學能