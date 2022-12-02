  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰在太古城中心設實體店　今年內消費有機會獲額外3000里數

Hot Talk 17:26 2022/12/02

分享：

分享：

【國泰293】國泰在太古城中心設實體店　顧客今年內親臨消費有機會獲額外3000里數獎賞

國泰航空 （00293） 宣布首間國泰實體店開幕。該舖位於太古城中心，顧客需先登入「國泰」手機應用程式並進入購物頁面，掃描店內心儀產品的二維碼，了解產品資訊，然後把產品加入購物車，再選擇以「亞洲萬里通」里數、現金，或「里數加現金」組合付款，最後選擇送貨服務或於店內自取。

親臨實體店的顧客可選購一系列國泰品牌商品，包括推出國泰 X Start From Zero 特別版升級再造備餐間收納箱以及國泰聖誕主題產品等。顧客除了有靈活的付款方式選擇外，可為下次旅行或於店內購物賺取里數。

為慶祝實體店開幕，國泰將送出高達 600 萬里數獎賞。顧客凡於今年內親臨實體店消費，將有機會獲得額外達 3,000 里數獎賞；而由即日起至明年 1 月 3 日累積消費金額最高的三位顧客，將會獲得額外 100,000 里數獎賞。

國泰會員每消費低至 4 港元便可賺取 1 里數，使用渣打國泰 Mastercard® 每消費 2 港元可額外賺取 1 里數。

相關文章：

【大行報告】大摩看好國泰航空未來60日可跑贏大市　大和讚更勝內地航空股、未來兩年機票價格高企

【國泰293】國泰航空：7月至今增聘1800人　自5月起經營現金流恢復正數

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
港股 國泰航空（00293） 亞洲萬里通 太古城中心 Cityplaza 太古城

上一篇文章

【美團3690】美團創始人穆榮均放棄62億元「特權」股份　帶動CEO王興投票權增至43.5%

下一篇文章

【投行裁員】瑞信主席稱客戶走資已逆轉　據報香港私人銀行業務削減約5%職位（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】日本再現足球小將拼勁　奇蹟反勝西班牙　德國哥斯達黎加出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】日本再現足球小將拼勁　奇蹟反勝西班牙　德國哥斯達黎加出局　一文看清世界盃賽果
【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測
【中國開關】路透：內地將於未來數天進一步放寬防疫　允許確診者及密切接觸者居家隔離、減少大規模檢測
【恒指夜期+ADR】夜期收市升72點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升72點　中概股指數跌2%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數符預期　11月ISM製造業指數低過預期
【美國經濟數據】美國10月核心PCE物價指數符預期　11月ISM製造業指數低過預期
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌78點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌78點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港股市況】ATM向好、美團升3%　網上醫療股造好、平安好醫生升15%　恒指全日反覆跌61點（不斷更新）
【港股市況】ATM向好、美團升3%　網上醫療股造好、平安好醫生升15%　恒指全日反覆跌61點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款