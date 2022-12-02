【冬日好去處】皇室堡聖誕圍「奴」Meow活動 6大貓咪主題打卡位 x 喵星人IG攝影比賽 限定市集慈善收益捐香港群貓會

皇室堡由明日（13日）起至2023年1月2日，將舉行「皇室堡聖誕圍『奴』Meow!」活動，商場中庭將設置6大Meow Meow!打卡位，讓貓奴與主子同框齊齊打卡。同場更舉行限定「貓貓紙箱市集」，特設慈善義賣攤檔售賣由劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻首次親手鈎織的貓咪頸圈及精選貓咪主題精品。所有收益將撥捐愛護貓隻團體香港群貓會，資助團體內流浪貓的日常開支及醫療費用。

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除了6大貓咪主題的打卡位及限定市集外，場內更有貓奴必搶的「百變藝術貓造型月曆」及「專業貓咪攝影坊」，一眾愛貓人士絕對不容錯過。如果你是主子的攝影發燒友，記得參加「皇室堡喵星人」Instagram攝影大賽，歡迎大家於Instagram上載喵星人在商場裝置的一顰一笑（戶口需設定為公開），tag @hkwindsorhouse 及加上 hashtag #皇室堡喵星人，頭5名最多 like 的「喵星人攝影師」，將獲得皇室堡500元購物現金券1張。

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陳凱韻表示，社會上有不同的群體需要協助及支援，動物權益亦很值得大眾關注。她很高興今次能代表劉鑾雄慈善基金，親手鈎織貓咪頸圈作慈善義賣，並將款項捐給香港群貓會，趁聖誕這個普天同慶的日子，向貓隻送上盛載愛心的美味『罐罐』 （食物）。

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皇室堡聖誕圍「奴」Meow! 詳情

日期：2022年12月3日至2023年1月2日 時間：中午12時至晚上9時 地點：皇室堡地下中庭

貓貓紙箱市集詳情

日期：2022年12月3日至2023年1月2日 時間：中午12時至晚上9時 地點：皇室堡地下中庭

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責任編輯：嚴浩文