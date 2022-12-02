【世界盃2022】日本晉級帶挈 世盃概念股急升

日本順利在「死亡之組」的世界盃分組賽突圍而出，再次打入淘汰賽。受日本國家隊的好表演影響，當地世界盃相關股票隨之上漲，更有股價急升超過1成。

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日本串流平台Abema全程免費直播今屆64場賽事，母企CyberAgent受惠於日本的好成績，股價一度上升7.3%。周五（2日）收市時股價1,288日圓，累計升幅3.95%。

體育用品生產商美津濃（Mizuno）亦同樣受惠，周五開市時一度升5%，惟收市時升幅收窄至0.98%。連鎖酒吧企業Hub Co.一度升幅達約15%，收市亦同樣回落至7.03%。

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軟庫金滙金融服務總經理鈴木英之（Hideyuki Suzuki）表示，世界盃及足球相關主題只是短期目標。但長遠而言，鈴木英之估計有更多小朋友有意參與足球運動，亦能預期運動發展未來與科技有更緊密結合。

現時國際足協排名24的日本在出線後，將在16強挑戰排名12﹑上屆世界盃亞軍的歐洲強隊克羅地亞。賽事將在香港時間周一（5日）晚上11時舉行。

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責任編輯：吳漢培