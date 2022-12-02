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【Twitter】Kanye West再遭Twitter封號　馬斯克：我盡力了

股市 17:02 2022/12/02

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【Twitter】Kanye West再遭Twitter封號　馬斯克：我盡力了

美國知名饒舌歌手Ye（前名字：Kanye West）周五（2日）再遭社交平台Twitter 暫停賬號，Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）稱，Ye違反Twitter禁止煽動暴力的規定。

曾自詡「言論自由絕對主義者」（Free Speech Absolutist）的馬斯克在10月時曾歡迎Ye回歸Twitter。然而，馬斯克周五Twitter發貼文指：「我盡力了，儘管如此，他再次違反我們禁止煽動暴力的規定。帳戶將被暫停。」

Ye（前名字：Kanye West）在Twitter擁有超過 3000萬粉絲，他在周四（1日）在Twitter發布一張大衛之星和卍字符的圖片，結果該圖片被刪除，取而代之的是一條信息，稱該帖子違反 Twitter守則，並提供實施政策詳情的頁面連結。 

Ye似乎亦預視自己會被Twitter 暫停賬號，他周四貼上一張荷里活大亨Ari Emanuel用軟水喉向馬斯克後腦射水的照片，並為圖片加上標題「讓我們永遠記住這是我的最後一條推文#ye24」。

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編輯：李哲毅

馬斯克 荷里活 網絡熱話 社會矛盾

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