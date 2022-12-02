【MPF】OnePlatform MPF股票指數上月升逾8%　歐洲股票基金升逾11%

環一財富管理公司公布，截至11月21日，OnePlatform MPF綜合指數報221.50點，按月升5.78% 。

環一指，11月份美國通脹放緩及能源短缺擔憂逐步消散，帶動市場樂觀情緒，OnePlatform MPF 全線指數錄得按月反彈。當中，OnePlatform MPF股票指數升幅最大，按月升8.03%；OnePlatform MPF DIS核心累積指數升5.71%；OnePlatform MPF DIS 65歲後指數及OnePlatform MPF債券指數分別升3.64%及2.75%。

11月份，股票基金普遍錄得較佳表現，歐洲股票基金按月升11.64%，大中華股票基金升10.64%，港股基金升逾8%。債券基金整體表現向好，表現較佳是環球債券基金，升3.95%，亞洲債券基金亦升3.13%。

保證基金升1.54%。強積金保守基金、貨幣市場基金分別升0.07%、0.22%。

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編輯：胡學能