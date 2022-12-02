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法稱冬天部分時間或停電 核電廠維修釀短缺

環球社會熱點 17:11 2022/12/02

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受俄烏戰爭影響，法國等歐洲國家或將面臨電力供應短缺問題。法國公共電力公司RTE表示，當地冬季部分時間或需限電，預測電力短缺將會在1月出現。據悉，法國公共發電公司EDF旗下核電廠正在維修，EDF核電發電量跌至30年以來最低。

歐盟就俄油價格上限未達共識 波蘭堅持低於G7水平 【下一頁】

法國政府周四（1日）發表聲明表示，今年冬天6成民眾或會面臨停電，屆時火車會停運，學校亦會停課，但任何停電措施不會維持逾2小時。政府指，法國全國或面臨限電，但科西嘉島（Corsica）因有自己的發電設備，且連接意大利電網，所以不會受影響。

法國政府指，當地1月將出現電力生產不足問題，但國內消耗量並未下降，故限電很可能會在1月發生。當局正在制定6至10次的限電計劃 ，料將影響600萬人。當局希望避免學校在缺乏照明、暖氣或火災警報的情況下開放。但部分學校表示，將在12月安裝並測試發電機。

法國政府在聲明中指，國內4成優先群組的民眾亦不會受影響，包括憲兵隊等，當局亦會在停電前3日通知依賴氧氣瓶維持生存的居民，必要時將會移送至醫療機構。

俄轟炸致電力短缺 烏餐廳出奇招繼續做生意 【下一頁】

RTE總裁Xavier Piechaczyk亦表示，法國冬天部分日子或需停電。他透露表示，截至12月1日，法國擁有35吉瓦（Gigawatt）的可用核電，目標在1月1日時增至40至41吉瓦，並在當月底達約43吉瓦水平，而總容量則為61吉瓦。

Refinitiv分析師Nathalie Gerl表示，若核電量維持在35吉瓦太低，將在下周一（5日）出現緊張，無法滿足或達73吉瓦的需求峰值水平。

EDF上月初時已經表示，由於疫情期間工作積壓及核電反應堆發現腐蝕問題，需停運的核反應堆數目創歷史新高。EDF更預料，其中4個反應堆最快於明年1月下旬，甚至2月時才能重開。EDF當時已下調核電產量預測，現時產量更是30年以來最低。

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責任編輯：李俊儀

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