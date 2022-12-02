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【本地零售】受消費券帶動　10月零售銷售按年升3.9%

理財智慧 16:57 2022/12/02

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政府統計處公布，10月零售業總銷貨價值臨時估計為319億元，按年升3.9%。扣除價格變動後，該月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升2.4%。

10月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.7%，相關銷售價值臨時估計為34億元，按年升34.7%。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

按年比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值升11.4%；珠寶首飾、鐘表及名貴禮物升13.6%；其他未分類消費品升2.2%；食品、酒類飲品及煙草升2.1%；藥物及化妝品升5.9%；汽車及汽車零件升57.6%；燃料升5.3%；書報、文具及禮品升36.3%；中藥升8.3%；眼鏡店升3.8%。

另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌2.7%；百貨公司貨品跌17.1%；服裝跌5.8%；家具及固定裝置跌5.7%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌3.7%。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

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政府表示，隨着政府發放新一輪消費券，零售業總銷貨價值按年升幅加快，不少類別的業務也改善。

展望未來，勞工市場情況改善和消費券計劃將繼續支持零售業，惟金融狀況收緊會抵銷部分影響。只要本地疫情維持受控，各限制措施能有序放寬，消費相關活動應可逐漸重拾動力。

同場加映：【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 經濟 銷售 政府統計處 零售 香港

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