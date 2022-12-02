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白居二上車客取證即日入市　宏富苑低層戶368萬售　創屋苑新低價成交

股樓投資 15:57 2022/12/02

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新低成交潮蔓延至居屋市場，美聯物業張國成表示，近日白居二買家取證後紛紛出動「尋寶」，該行新近促成元朗居屋宏富苑443實呎戶成交，由於屋苑近港鐵站，樓齡新，故白居二上車客即日取證即日速以368萬元承接。

張國成表示，元朗居屋宏富苑低層11室，實用面積443平方呎，間隔方正實用。據悉，白居二上車客心儀屋苑樓齡新，臨近港鐵朗屏站，故取證即日入市，並以368萬元筍價購入單位，折合實用呎價約8,307元，創屋苑新低價。原業主於2017年以230萬元購入物業，持貨5年，帳面獲利約138萬元，期內物業升值約60%。

延伸閲讀【有相睇】天晉兩房892萬售　居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

宏富苑 白居二 元朗 美聯物業 二手市場

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