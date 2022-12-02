白居二上車客取證即日入市　宏富苑低層戶368萬售　創屋苑新低價成交

新低成交潮蔓延至居屋市場，美聯物業張國成表示，近日白居二買家取證後紛紛出動「尋寶」，該行新近促成元朗居屋宏富苑443實呎戶成交，由於屋苑近港鐵站，樓齡新，故白居二上車客即日取證即日速以368萬元承接。

張國成表示，元朗居屋宏富苑低層11室，實用面積443平方呎，間隔方正實用。據悉，白居二上車客心儀屋苑樓齡新，臨近港鐵朗屏站，故取證即日入市，並以368萬元筍價購入單位，折合實用呎價約8,307元，創屋苑新低價。原業主於2017年以230萬元購入物業，持貨5年，帳面獲利約138萬元，期內物業升值約60%。

延伸閲讀【有相睇】天晉兩房892萬售 居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

同場加映【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】