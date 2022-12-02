【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬

雖然二手樓價持續回落，但股市已見上升，部分樓市準買家因此重新部署。今次祥益地產推薦的屋苑為屯門大興花園。大興花園分兩期發展，提供3,647個單位，前往港鐵屯門站只需約10分鐘步程，而且自設小型商場，生活十分便利。

放盤單位為大興花園1期3座低層C室，實用面積515平方呎，三房間隔，現叫價580萬元，可承造九成按揭，首期只需58萬元。從相片可見，單位間隔四正，可即買即住。

放盤單位 屯門大興花園1期3座低層C室（物業編號：AN233477） 實用面積 515平方呎 間隔 三房 叫價 580萬元（最後更新日期：2022年12月2日） 賣點 有匙可睇、間隔四正、企理即住、可做九按、環境舒適

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