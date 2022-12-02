【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬

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【美國加息】市場期待加息將放緩 紐約聯儲銀行行長稱加息之路仍很長
雖然二手樓價持續回落，但股市已見上升，部分樓市準買家因此重新部署。今次祥益地產推薦的屋苑為屯門大興花園。大興花園分兩期發展，提供3,647個單位，前往港鐵屯門站只需約10分鐘步程，而且自設小型商場，生活十分便利。
放盤單位為大興花園1期3座低層C室，實用面積515平方呎，三房間隔，現叫價580萬元，可承造九成按揭，首期只需58萬元。從相片可見，單位間隔四正，可即買即住。
|放盤單位
|屯門大興花園1期3座低層C室（物業編號：AN233477）
|實用面積
|515平方呎
|間隔
|三房
|叫價
|580萬元（最後更新日期：2022年12月2日）
|賣點
|有匙可睇、間隔四正、企理即住、可做九按、環境舒適
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢