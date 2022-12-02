  • 18°C
香港時間 : 20221202日 (週五) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【帶你睇盤】屯門三房企理上車盤　可借九成按揭　叫價580萬

股樓投資 18:21 2022/12/02

分享：

分享：

雖然二手樓價持續回落，但股市已見上升，部分樓市準買家因此重新部署。今次祥益地產推薦的屋苑為屯門大興花園。大興花園分兩期發展，提供3,647個單位，前往港鐵屯門站只需約10分鐘步程，而且自設小型商場，生活十分便利。 

放盤單位為大興花園1期3座低層C室，實用面積515平方呎，三房間隔，現叫價580萬元，可承造九成按揭，首期只需58萬元。從相片可見，單位間隔四正，可即買即住。

放盤單位 屯門大興花園1期3座低層C室（物業編號：AN233477）
實用面積 515平方呎
間隔 三房
叫價 580萬元（最後更新日期：2022年12月2日）
賣點 有匙可睇、間隔四正、企理即住、可做九按、環境舒適
    點擊圖片放大
    +9
    +8

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3H6rTCU

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

同場加映【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 大興花園 上車盤 祥益地產

上一篇文章

【美國加息】市場期待加息將放緩 紐約聯儲銀行行長稱加息之路仍很長

下一篇文章

【劉‧住保鮮期@iM網欄】快閃白色市集 遊走聖誕花園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
富豪酒店羅寶文：發揮與大灣區城市協同效應　港可成區域綠色金融中心
富豪酒店羅寶文：發揮與大灣區城市協同效應　港可成區域綠色金融中心
瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股
瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
【著數優惠】1元機場快綫車票下周三網上開搶 名額1萬份先到先得 「機鐵仔」沿線快閃大派限量版精品禮物
【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !
【職場熱話】見工填form要求提出自己facebook同IG 網民咁樣教你 !
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款