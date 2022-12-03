▲ 【另類投資】富蘭克林鄧普頓Patrick Vizzone：2050年前全球糧食產量要增35% 農產品技術成另類投資領域

近年食品可持續發展的關注度日益提高，隨全球人口月內突破80億，富蘭克林鄧普頓亞太區另類投資董事總經理及農糧主管Patrick Vizzone分析，2050年前全球糧食產量需要增加35%，要在保護森林及水資源的前提下增加糧食供應，農產品技術便成為另類投資的重要領域之一。

Patrick Vizzone在新加坡接受本報專訪時表示，在可持續發展角度下，要停止砍伐森林（deforestation），意味不會有更多耕地出現，同時歐盟已要求於2030年前，將化肥及農業抗微生物劑用量減少一半，合成肥料使用量也要減50%，有機農業則由8%提高至25%，故要維持甚至增加每公頃土地的糧食產量，科技及創新便成為當中關鍵，這樣才能確保所有人有足夠糧食，亦是令人感興趣的投資領域。

去年農產技術投資4千億 增86%

全球去年農產品技術的投資額約517億美元（約4,032億港元），按年大幅增加86%，以國家劃分，美國約佔240億美元（約1,872億港元），亞洲及歐洲分別約佔170億美元（約1,326億港元）及100億美元（約780億港元）。

「過去科技集中應用在農產品供應鏈上游，例如通過改造投入的物種，如種子、化學品，或改變農作物基因，或在下游採用電子商貿方式銷售，但供應鏈的中端則變化不大，相信未來供應鏈中端將會發生變化。」

Vizzone稱，現時投資農產品技術以私人資金為主，因投資需要較長時間才有回報，「私人資金一般較有耐性」，而且只有很少數的農產品技術研發公司上市，一般投資者選擇有限。

【專訪全文可見此】

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記者：陳韻妍