  • 18°C
香港時間 : 20221203日 (週六) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【另類投資】富蘭克林鄧普頓Patrick Vizzone：2050年前全球糧食產量要增35%　農產品技術成另類投資領域

股市 08:30 2022/12/03

分享：

分享：

【另類投資】富蘭克林鄧普頓Patrick Vizzone：2050年前全球糧食產量要增35%　農產品技術成另類投資領域

近年食品可持續發展的關注度日益提高，隨全球人口月內突破80億，富蘭克林鄧普頓亞太區另類投資董事總經理及農糧主管Patrick Vizzone分析，2050年前全球糧食產量需要增加35%，要在保護森林及水資源的前提下增加糧食供應，農產品技術便成為另類投資的重要領域之一。

Patrick Vizzone在新加坡接受本報專訪時表示，在可持續發展角度下，要停止砍伐森林（deforestation），意味不會有更多耕地出現，同時歐盟已要求於2030年前，將化肥及農業抗微生物劑用量減少一半，合成肥料使用量也要減50%，有機農業則由8%提高至25%，故要維持甚至增加每公頃土地的糧食產量，科技及創新便成為當中關鍵，這樣才能確保所有人有足夠糧食，亦是令人感興趣的投資領域。

去年農產技術投資4千億　增86%

全球去年農產品技術的投資額約517億美元（約4,032億港元），按年大幅增加86%，以國家劃分，美國約佔240億美元（約1,872億港元），亞洲及歐洲分別約佔170億美元（約1,326億港元）及100億美元（約780億港元）。

「過去科技集中應用在農產品供應鏈上游，例如通過改造投入的物種，如種子、化學品，或改變農作物基因，或在下游採用電子商貿方式銷售，但供應鏈的中端則變化不大，相信未來供應鏈中端將會發生變化。」

Vizzone稱，現時投資農產品技術以私人資金為主，因投資需要較長時間才有回報，「私人資金一般較有耐性」，而且只有很少數的農產品技術研發公司上市，一般投資者選擇有限。

【專訪全文可見此】

【ET財智Talk】剖析資產調配 鴻鵠陸庭龍透視2023年股債入市策略 ！

相關文章：【大行看法】富蘭克林鄧普頓Sonal Desai：美息升逾5厘才見頂　未來6個月市場料續波動

相關文章：【大行看法】富蘭克林鄧普頓：中國踏出與世界重新連繫第一步　「若你未有投資中國，現在是時候參與」

記者：陳韻妍

可持續發展 食品 歐洲 另類投資 亞洲 人口

上一篇文章

【著數優惠】信和旗下商場推美食優惠　於指定食肆消費滿1000元可參加抽獎

下一篇文章

【美股收市】俄油價被限60美元　道指跌355點後收市升34點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大3333】驚傳許家印跳樓自殺　恒大發布許家印「不戴口罩」會議影片闢謠（第三版）
【恒大3333】驚傳許家印跳樓自殺　恒大發布許家印「不戴口罩」會議影片闢謠（第三版）
【HSBC滙豐】滙豐據報全球裁減至少200個高級經理職位
【HSBC滙豐】滙豐據報全球裁減至少200個高級經理職位
【世界盃賽果】南韓贏葡萄牙　第三支亞洲球隊出綫　巴西瑞士晉級　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】南韓贏葡萄牙　第三支亞洲球隊出綫　巴西瑞士晉級　一文看清世界盃賽果
【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外圍資金掃中概股　夜期收復萬九關　騰訊ADR升穿300元（不斷更新）
【恒大汽車】恒大汽車據報停產恒馳5、售廣州工廠　另四分之一員工停薪留職1至3個月（第二版）
【恒大汽車】恒大汽車據報停產恒馳5、售廣州工廠　另四分之一員工停薪留職1至3個月（第二版）
【美股收市】俄油價被限60美元　道指跌355點後收市升34點（不斷更新）
【美股收市】俄油價被限60美元　道指跌355點後收市升34點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款