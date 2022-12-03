【清酒新世界@iM網欄】絲般光滑口感 御湖鶴‧三

御湖鶴是一款只要喝上一口就能讓人心潮澎湃的清酒，無論喝多少次都不會讓人失望。為了不只是偶然地得到理想的味道，他們致力於釀造出能夠穩定出現的清酒，將有可能地突破自我，超越杜氏原有的經驗和直覺。

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在尊重傳統工藝的同時，他們採用共享和分析發酵數據和溫度信息的ICT技術，重構了一個釀造過程。利用精心控制發酵條件和壓榨的時間，以生產出穩定的清酒品質。這種新型清酒釀造令釀酒師花了很多時間，因為以前花在巡邏和簡單的工作上較多，現在只需要集中在與質量改進相關的重要過程上，而這些過程諏訪御湖鶴酒造場認為應該做得更多才對。御湖鶴能夠生產出理想口味而不會混淆的兩個主要原因，是釀酒師的手工和徹底的數據管理！

現在御湖鶴能任意去釀造清酒，而得到穩定性的理想味道，正所謂「多一事，不如少一事」，最好的結果就是避免意外，並超越工匠直覺的清酒釀造。御湖鶴一共有16款清酒1款梅酒，主要都是以他們的純米吟釀為核心，當中竟有12款，正正就是採用了山恵錦、美山錦、人心地、金紋錦、山田錦和五百萬石！

御湖鶴也有一款純米大吟醸 山田錦 火入れ，今天就先介紹這個，這款清酒使用流經北阿爾卑斯山泉水的安曇野市的簽約農戶所栽培的山田錦，並擁有35%的精米步合，這是一種透明且具有絲般光滑口感的清酒；由於是火入了的關係，導致清酒能夠保持在諏訪御湖鶴酒造場最理想的狀態，他們火入的方法是利用瓶燗急冷，即泡熱水浴再從中對其進行加熱和消毒，然後迅速冷卻；讓這款清酒能保持着一種新鮮的果味，同時感覺到有適量的微碳酸，十分可口。

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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