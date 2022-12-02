【夢想本應翱翔@iM網欄】港青年從實習走上創業之路  冀以技術提升交通安全

協助香港創業家和青年人實踐創業夢想，促進香港的初創發展是阿里巴巴香港創業者基金成立的目的。我們亦熱衷培育青年人的創業家精神 – 勇於創造和不屈不撓的精神。在疫情前，我們每年都舉辦實習生計劃，安排香港大學生到阿里巴巴集團在香港及內地不同的業務線實習，除了讓學生親身體驗科網公司的工作和生活，以及了解最新的數字經濟發展之外，也希望他們可以體會及認識這裡的創業家文化，或者能從中獲得啟發。今期與讀者分享的初創人物，就是我們實習生計劃第一期的畢業生馮鑫傑（Forte）。

「創業高樓」從地起 創業契機來自深圳之旅

之前我也和大家分享過不同的初創故事，他們都有一個共通點，就是很多創業家的創業初心和理想，都是希望其產品或服務能夠造福社群。這反映出現時的初創與以往創業家只著眼於盈利有別，他們同時也關注如何解決實際的社會問題，為大眾帶來工作或生活等不同方面的提升。

Forte在約三年前成立了一家名為MotoNerv AI的初創公司，以視覺人工智能（vision-based AI）操作，將視覺化的數據，轉化為有意義的汽車駕駛分析科技，在初創圈子中嶄露頭角。

其公司產品主要以車輛行車記錄器攝影所得的影像數據，透過5G傳輸至雲端伺服器，並以人工智能詳細分析，了解司機的駕駛表現和態度，藉此改善及提升駕駛安全，減少交通傷亡意外。

Forte說：「光是香港每年就有約二萬宗大大小小的交通意外傷亡，而且有逐年上升的趨勢，如果我們的技術能減少1%的意外，就相當於每年可以幫助到200個家庭免於落淚，10%就是2,000個家庭，那我們努力工作就非常值得了。」除了增加駕駛安全和效率外，該技術也可以幫助節省燃料，加速智慧交通的發展，例如為自動駕駛開發分析駕駛數據。

Forte有今天成績，並非一蹴而就。「創業高樓」從地起，打好根基是開展創業旅程的關鍵。他在香港城市大學市場營銷碩士畢業後，隨即透過我們的實習生計劃，分派到阿里巴巴杭州總部的淘寶團隊實習，參與當時集團新開展的業務「淘寶直播」工作。在頂尖科技企業獲得的產品開發和營運經驗，成為了土壤，不知不覺地栽植了其蘊藏在心底的創業「種子」。

從杭州回港後，Forte加入了我的團隊，並在工作期間認識了不少初創公司和創始人。他有一次和我分享時說︰「我在阿里巴巴香港創業者基金工作的幾年間，經常聽初創公司的簡報 （pitching），粗略估計起碼閱讀過1,000份業務建議書；另外，我亦有機會與不同企業家或創始人交流，了解他們成功營商及創業之道。耳濡目染下，我開始相信，創業夢並非遙不可及。」

有趣的是，Forte有一次和筆者走了趟深圳之旅，成為了他的創業催化劑。當時，我們參觀一家自動駕駛汽車初創「AutoX」，Forte 與公司代表交流，了解到自動駕駛技術，以及利用超音波感測器探測車輛四周情況的技術。他憶述：「雖然僅是半小時的自動駕駛車程體驗，已令我畢生難忘。最令人歎為觀止的是，人工智能科技已發展至真正無人駕駛了，然而這些最先進的技術卻尚未應用到大眾的日常駕駛當中。」他決定將人工智能駕駛數據分析作為創業基石，希望人工智能技術能惠及廣大道路使用者，由此就開展了他的創業路。

就算再選100次：還是選擇創業

Forte創業初期，委實苦樂參半。他坦言創業初期完全沒有收入，遇到困難時亦要自己默默承受；幸而獲得投資者認同並注入資金擴展業務。「從來沒有後悔創業，即使再選100次，都是選擇創業！」

雖然他非常享受創業的過程，但 Forte也提醒有意創業人士，需要有天馬行空的想像，亦要有商業或技術上的基礎。對於剛剛畢業又擁有創業夢的年輕人，他提供創業兩步曲：先想像、後實踐。「第一，就是要先想像能力所及的事，然後實際分析這些想像放在現實環境中，哪些是不切實際的、哪些是可以做到、哪些是市場需要，方能找出正確的創業方向；第二，就是制定計劃盡快實踐。」

他重申，打好根基是創業重要的先決元素，力有不逮時倉猝創業，比起金錢和時間上的損失，更會傷害到自己對創業的信心及同伴間的感情。能力不夠時，不如考慮先去學習及累積經驗，同時加深認識自己及找到自己的長處所在，找到志同道合而各有所長的夥伴。Forte強調：「想像力是我們夢想達到的天空，而扎實的基礎能力和經驗是我們建基的大地，只有最堅實的土地才能承載可以高聳入雲的創業高塔。希望與創業路上掙扎及努力的各位共勉之！」

望公私營機構向年青人提供更多支援

筆者與Forte共事了一段時間，很欣賞他努力學習的精神，當然也極高興看到我們的實習生計劃能正面影響年輕人對於工作、創業，以至造福社會的態度。 近年政府及不少私營機構都加強支持及鼓勵初創，香港特區政府行政長官李家超在施政報告提及的《青年發展藍圖》中，講述將有一系列措施，協助青年解決創業等困難。我期待這些支援，不但為年青人提供多元化的出路，更重要是培養更多對社會有貢獻和承擔的未來主人翁。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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