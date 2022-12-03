【玄人‧峰語@iM網欄】為進入另一道門作準備 創造人生「抗體」

在這二十年學習命理及算命的旅程，最大的得著不是賺到相金，而是跟不同客人算命時，了解了人世間不同的故事，豐富了自己的人生閱歷。很多人都認為，做人不要離地，小說、電影及電視劇集上所見的故事，不要太過認真看待。然而，作為不同故事的聆聽者，我只可以說世上有些人和事，有時候比起上述虛疑幻想出來的內容橋段更加匪夷所思，只是人們受生活及時間的限制，局限了自己的眼光。

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明明是同一個事物，為何不同人有不理的理解及感應？原因是今日的你或我，是由無數天過去的自己所成就出來，而人的過去，受制於客觀條件、主觀學識、個人情感等因素，因此對事物的理解，也只局限於自身的認知度，因此很多時候，人們對未有所見所聞的事物，很快予以否定，因而局限了萬物的可塑性。我自己因為算命，可以透過侍個客人的分享，感受他們的世界，雖然有時候會覺得不可思議，但我仍選擇去相信那經歷是存在，當你投入了他人人的故事，就會明白原來真實世界真的是「大千世界」。

曾經有學生問我，如要學好算命，首要條件是什麼？要有慧根？要有強勁的記憶力將天干地支記下？還是學好會驚世算命術？而我的答案是，要多些去了解不同人的故事，因為算命就是拆解人的道路，如果單是死守於書本的理論，是沒可能算命的。人雖然是獨立個體，但以《易經》的大道理所言，萬事萬物皆是「方以類聚，物以群分」，就算有多獨立的人，都離不開歸類，只要多心中習慣對故事存檔，當算命是你就會有似曾相識的感應，久而久之，你就會憧拆解他人的密碼。

即使不是當算命，做人亦都是一樣，我明白很多人因日常生活都搞不好，還有時間去理他人嗎?但透過對不同個體的認知，可以從中學習，情況好像注射疫苗一樣，身心意識上是有了「抗體」，當他日有事情發生時，總會有些意識去作出反應，這就是我們所講的「經驗」。當然，疫苗產生的抗體，始終不及自身病後產生的抗體那麼直接及到位，所以做人最重要是重視自身的經驗。

很多人是老是說自己很苦，我相信真的是有一定程度的困難，問題是，如何將自身的經歷變成一種抗體，從而應付日後的挑戰，才是做人的大學問。近日跟不同客人算流年，都係吐苦水為主，我明白今時今日的逆境，可以說是百年一遇，所以會予以同情及理解，但往後的路始終要行的。除非真的大運很差、命格很壞，以我經驗，我幾敢肯定當一道門關上時，真的有另一道門為你打開，只不過是那道門不是大家習慣的那一道而不願去探索當中機遇。如果大家真的面對此路不通，不妨深呼吸，大膽向前很多一步，創造自己未完的小說，一定會有意外驚喜。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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