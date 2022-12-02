【劉‧住保鮮期@iM網欄】快閃白色市集 遊走聖誕花園

隨着近日寒流襲港，終於可以穿上毛衣，感受一下久違的冬天感覺。在這麼有氣氛的天氣下，能獲邀出席太古地產年度的大型社區節慶活動「白色聖誕市集」同時慶祝太古地產成立50年，真是一件賞心樂事！

這個名為「Bloom & Beyond太古地產聖誕花園」的活動，會於12月1日至4日期間在鰂魚涌糖廠街舉行。開幕禮當晚筆者甫進會場，已感覺到濃濃的聖誕氣氛，今年白色聖誕市集有三個大型互動打卡熱點，有「無限花園」、「萬花世界」和「聖誕花亭」，讓大家投入繽紛節日氣氛之餘，滿足女士們人比花嬌的打卡意欲。而會場更設有29個購物攤位，讓大家盡情購買聖誕禮物和品嚐由不同餐飲機構提供的聖誕主題美食，好像有溫暖的Mood wine香料熱紅酒，椰棗拖肥蛋糕、瑞士Raclette 芝士、英式Gammon Ham及火雞漢堡包等。大節當前，放縱一下吃點主題美食，亦不為過。筆者最喜歡的是椰棗拖肥蛋糕，甜絲絲的幼滑拖肥，味道是可以和蛋糕那麼合拍的。

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聖誕市集內的特色手工藝工作坊，售賣不同的聖誕裝飾品，有環保鹼液清潔用品、手工馬賽克裝飾擺設，香薰用品和由環保物料製成的衣物。還有，值得一提的是這個聖誕花園和市集內，一共有有5,000朵「再造聖誕花」。聖誕花的取材原來是來自舊紡織的回收物料，包括國泰航空機艙服務員制服及太古酒店床單升級再造而成，貫徹太古地產的可持續發展理念。筆者還知道太古地產團隊早在策劃活動的階段．已與設計師、供應商及商戶等夥伴緊密合作，以升級再造及廢物回收為目標，搜羅活動所需的原材料。實行將廢物升級循環使用，在舉辦活動之餘，亦不至於浪費地球資源，不愧是良心地產發展商的舉措。

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這個星期六和星期日，大家不妨去糖廠街逛一逛，感受一下戶外聖誕節日氣氛，順道shopping和享受聖誕美食，重點是免費入場。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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