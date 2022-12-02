Kanye West上傳含納粹卍字圖 Twitter帳戶再被禁

全球首富馬斯克完成收購社交平台Twitter後，美國前總統特朗普及男歌手Kanye West在內多人的帳戶被解封。但Kanye West近日上傳一張含有納粹德國象徵「卍」字的圖片，再次被Twitter停用帳戶。馬斯克表明，Kanye West違反平台規定。

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黑人饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）周四（1日）上傳一張設計圖，當中以象徵納粹德國的「卍」字圖融合代表猶太人的大衛星。圖片連同帖文迅速被刪除。

其後，Kanye West上傳一張馬斯克（Elon Musk）在遊艇的上身半裸照，稱這是自己在Twitter的最後帖文。馬斯克亦有回復，自己的半裸照可以上傳，但有納粹德國象徵「卍」字的圖片卻不可以。

Kanye West在特朗普成立的社交平台Truth Social發文，分享一張相信是他與馬斯克的對話圖。馬斯克指Kanye West行為過火，後者反擊指「誰人賦予你權力作出決定」。Kanye West再出圖，指自己因違反Twitter規定，帳戶被停用12小時。

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馬斯克亦有在Twitter回應，稱自己已盡力，但Kanye West再次違反平台關於反對引起暴力的規定，帳戶因此被禁。

同日公開的陰謀論者瓊斯（Alex Jones）最新一集訪問中，披起頭巾的Kanye West聲稱看到納粹領導人希特拉（Adolf Hitler ）的優點，指每個人有各自的價值及貢獻。Kanye West甚至稱納粹德國亦有好事，大眾應該停止整天批評。

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責任編輯：吳漢培