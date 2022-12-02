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【內房危機】野村：市場已對陸續有內房放寬政策達成共識　焦點轉向更關注房地產銷售何時復甦

股市 16:23 2022/12/02

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中央連出「三支箭」救內房，野村證券認為，市場已有對未來數月會有更多內房放鬆政策達成共識，加上內地最近數天調整「清零」政策，對內房開發商的利好政策環境已大致反映，而對市場來說，最重要是房地產銷售何時才能復甦。

野村指，「三支箭」對於支持內房需求的影響較間接，而且效果有限，預期要待12月初舉行的中央經濟工作會議後，在內房需求端的政策寬鬆才會有更清晰。

融創中國據報計劃重組700億元離岸債務【下一頁】

「預期政府會在未來數周撤銷目前樓市的行政限制，但不會引入大規模的全面性刺激措施，這意味內房銷售復甦會是逐步且緩慢，該行預期內房銷售會於明年第二季才恢復正增長。」

野村表示，11月內房銷售情緒仍然相當低迷，百大開發商合共銷售貨值按年跌25%，按月亦減28%，個別開發商特別是私營房企的表現持續疲弱，大型私營房企11月平均銷售貨值大跌63%，同時國營房企銷售亦開始轉弱，因此對內房開發商基本面維持審慎，繼續看好安全性較高的私營房企短期表現，包括龍湖 （00960） 及新城發展 （01030）

更多【內房危機】消息    

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編輯：陳韻妍

港股 大行報告 中國市場 內地物業 經濟 銷售 新城發展（01030）

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