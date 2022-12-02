▲ 【儲稅券】政府12.5再上調儲稅券利率至0.4厘 3個月內3度加碼

政府周五（2日）刊憲指，事務及庫務局局長已授權將儲稅券所應付利息的利率調整，由下周一（12月5日）開始，新的年率將從現時的0.3167厘更改至0.4000厘，即根據新的利率，每月每100元可賺得利息0.0333元。

儲稅券利率會跟隨市場利率走勢而定時作出調整，現時該利率是參照3間發鈔銀行10萬元至49.99萬元的12個月定期存款的平均利率，每月作出覆檢。

儲稅券的利息是按照單息計算。利息是由購買當日至使用該券繳稅的日期止，按月計算；不足一個月亦可按比例賺取利息。儲稅券用作繳付稅項，才可計算利息。如將儲稅券的本金值歸還予其持有人，則不會支付利息。儲稅券超過36個完整月份後，便會停止生息。

購買日期 年率 2021年4月7日 至 2021年5月2日 0.1167% 2021年5月3日 至 2021年6月6日 0.0833% 2021年6月7日 至 2022年6月5日 0.0500% 2022年6月6日 至 2022年10月2日 0.1333% 2022年10月3日 至 2022年11月6日 0.1750% 2022年11月7日 至 2022年12月4日 0.3167% 2022年12月5日 至 另行通知為止 0.4000%

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編輯：李哲毅