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【Baby MIRROR】麥當勞 X MIRROR 限量 Baby MIRROR Mini公仔12月5日登場 App用戶可獨家換16款限量「鏡仔卡」

理財智慧 15:57 2022/12/02

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聖誕將至，麥當勞再度與MIRROR提早約定大家歡度佳節。

麥當勞隆重宣佈首度破天荒聯乘MIRROR推出限量公仔「趣」爆Baby MIRROR Mini公仔，是次聯乘產品數量有限。由12月5日（下週一）起，期間限定美食爆蒜麥炸雞「脆」爆回歸，呈獻誘人蒜香的獨特風味。麥當勞更將連續四星期分階段限量推出不同成員的鏡仔卡。

相信一眾MIRO對Baby MIRROR必定毫不陌生，12位成員平常均以型格形象示人，但Baby版卡通公仔盡顯他們的可愛魅力，讓粉絲可以近距離接觸偶像的另一面！是次麥當勞將Baby MIRROR形象升級，將他們貪吃的一面展現於各位粉絲眼前！12位成員在美食面前各有所好，例如漢堡飽狂迷姜濤對巨無霸愛不釋手；教主Anson Lo誠意推介McCafé優質手調咖啡；Edan為一眾MIRO獻上蘋果批；Ian則手執薯條，準備大快朵頤。Baby MIRROR Mini公仔袖珍易攜，可以隨身攜帶，又可以掛起Baby MIRROR Mini公仔迎佳節。

全系列共12款的Baby MIRROR Mini公仔將會分成4套於12月8日正式發售，每套會有3款Baby MIRROR Mini公仔，更多預購詳情將於12月6日（下週二）公佈，數量有限，售完即止，大家記住留意。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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