【航空業】旅客數量激增如何應對？　達美航空限制貴賓室用量

▲ 「即拿即走」的休息室是一種為時間有限的旅客提供的新型空間，旅客可拿到想要的食物等補充品便立即上機，有助疏導人群。（法新社圖片）

旅遊業逐步復甦後旅客數量激增，甚至出現休息室排長隊的情況，達美航空（Delta Air Lines）因此宣佈從明年開始，將限制使用其機場貴賓室的資格，並將提高會員價格及增加其他限制。

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達美航空此舉，是應對收到大量旅客抱怨貴賓室排長隊和人群擁擠的投訴，由於有更多的消費者於近期通過信用卡交易、增加飛行里數獲得貴賓室會員資格，令貴賓室開始難以容納激增的旅客數量。

因此，從明年初開始，達美貴賓室的使用資格將僅適用於擁有特定等級的會員。達美航空高級副總裁Dwight James表示，乘客的反饋表明，他們希望避免在航空公司的休息室裡出現緊張的人群和排隊的情況。

開設更大休息室容納旅客

事實上，其他航空公司開設了更大的休息室來容納更多的旅客。英國航空公司（British Airways）首席客戶官Calum Laming在揭幕儀式上反映：「我們展望未來至少7到10年將有更多的旅客，休息室等配套相當重要」。

聯合航空（United Airlines）更於今個月在丹佛國際機場（Denver International Airport）為旅客開設了一個「即拿即走」的休息室，這是一種為時間有限的旅客提供的新型空間，旅客可拿到想要的食物等補充品便立即上機，有助疏導人群。

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責任編輯：李智美