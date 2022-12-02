▲ 【內房危機】融創中國據報計劃重組700億元離岸債務

據《彭博》引述消息人士報道，融創中國 （01918） 融創中國正設法重組逾90億美元（折合約700億港元）無抵押離岸債券，而這些債券包括公募和私募債券。

彭博上個月報道，其離岸債務重組初步計劃遭到反對，反對者包括一個債券持有人臨時委員會的成員。該公司離岸公募債券餘額超過70億美元。不過，融創中國在電郵聲明中不予評論。

另外，融創中國也在研究在岸債券重組計畫。彭博上個月報道，融創的國內子公司尋求將境內債券展期至多4.5年。

據彭博億萬富豪指數，公司創始人孫宏斌今年損失近60%財富。在3月份因未能按時發布年報停牌之前，公司股價今年暴跌61%，停牌前報4.58元。

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編輯：姚卓然