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【加密貨幣】余偉文：除非找到合適案例、否則有猶豫推出零售數碼港元　韓國央行行長懷疑CBDC好處

Hot Talk 16:51 2022/12/02

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【加密貨幣】韓央行行長李昌鏞：對加密市場新技術發展持懷疑態度

金管局總裁余偉文最新出席曼谷舉行的論壇表示，明年將會與金融機構，在零售層面測試「數碼港元」的可行性，不過他坦言，香港本地已有多元化和有效率的支付系統，若無法找到很令人信服的場境，對於推行零售央行數碼貨幣（rCBDC）會「有一點猶豫」。

金管局目前已與中國、阿聯酋、泰國等地央行和金融機構試行「多種央行數碼貨幣跨境網絡（mBridge）」，在批發層面以數碼貨幣處理企業跨境支付和結算。

余偉文稱，十分看好CBDC能在批發、跨境結算層面帶來很多便利，也希望更多地區參與mBridge計劃。

零售層面方面，余偉文稱，會在未來一年在零售層面探索數碼港元的可行性，若果未有很成功的案例，會對零售CBDC抱觀望態度（wait and see），但仍會不斷準備相關技術和法律。

韓央行行長：幣圈發生的事　令他對CBDC技術好處感懷疑

加密貨幣年內價格大跌，部分主要加密幣系統、企業爆煲，多個央行組織領袖出席曼谷舉行的研討會，表達最新對加密貨幣或央行數碼貨幣（CBDC）的看法。

加密穩定幣LUNA創辦人來自韓國，韓國央行行長李昌鏞李昌鏞坦言，自LUNA和 FTX 破產事件發生後，對相關新技術的看法從樂觀轉持懷疑態度。

李昌鏞稱，他不太確定是否能看到區塊鏈、加密及穩定幣和 DeFi（去中心化金融）等相關新技術發展的好處。

TerraUSD 是一種所謂的「穩定幣」，曾一度躋身全球市值前 10 大加密貨幣之列，但自去年 5 月價格曾一度與美元的1：1兌換脫鈎後，其相關代幣 Luna 的價值暴跌，令加密市場陷入動盪。上月，自虛擬加密貨幣交易所FTX宣布破產後，市場再次發生動蕩，Bitcoin等加密貨幣被大舉抛售。

相關文章：

【加密貨幣】貝萊德CEO芬克：FTX破產源於不當行為　惟不能忽視加密貨幣背後的技術相當重要

【加密貨幣】新加坡副總理罕有批評淡馬錫　投資FTX有損信譽

編輯：伍鍵文

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