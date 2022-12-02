原業主為換樓減價套現　灝景灣三房1260萬沽售　持貨逾3年帳蝕186萬

美聯物業許奕俊表示，青衣灝景灣2座高層H室，實用面積826平方呎，屬3房連套房單位，間隔實用，企理裝修。據悉，原業主換樓，故放售此套物業，雙方議價90萬元，原業主最終以1,260萬元蝕讓單位，折合實用呎價約15,254元。

原業主於2019年以1,446萬元購入上述單位，持貨逾3年，帳面虧蝕186萬元，期內物業下跌約13%。青衣灝景灣11月錄得9宗成交，為11月青衣區成交量最高之屋苑。

延伸閲讀【有相睇】天晉兩房892萬售 居屋換樓客「升呢」住私樓【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

同場加映【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982】